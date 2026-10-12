¿Viene el noveno? Messi estará en la gala del Balón de Oro 2026 y crece la expectativa

El argentino ya tiene ocho trofeos y vuelve a competir por el máximo reconocimiento individual del futbol mundial

La presencia de Lionel Messi en la gala del Balón de Oro 2026 comienza a despertar la ilusión de sus aficionados, ya que según información difundida por la cuenta @Juanjesuscsap, el astro argentino acudirá al evento que se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

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Messi y la ilusión de conquistar su noveno Balón de Oro

La expectativa no es para menos, pues el capitán argentino es el máximo ganador en la historia del galardón, con ocho estatuillas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Ahora, su presencia en la ceremonia ilusiona en si podrá sumar una más.

Además, Messi vuelve a figurar entre los nominados al premio después de una temporada destacada con el Inter Miami y su participación en la Copa Mundial de 2026. Con 39 años, el campeón del mundo mantiene su nombre entre las figuras y tendrá una nueva oportunidad de competir por un reconocimiento que ha marcado su carrera.

¿Quiénes compiten con Messi por el Balón de Oro 2026?

Lionel Messi dedicando palabras de despedida tras el juego amistoso ante Benín | AP

Entre los nominados aparecen Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Vitinha, Lautaro Martínez, Michael Olise y Vinícius Júnior, quienes buscarán convencer a los votantes con sus actuaciones a lo largo de la temporada.

Otro factor que alimenta la expectativa es el Mundial de 2026, donde Argentina llegó nuevamente a la final, aunque terminó perdiendo por 1-0 ante España en tiempo extra. Messi fue una de las figuras de la Albiceleste durante el torneo y obtuvo el Balón de Plata como segundo mejor jugador de la competición, detrás del español Rodri.

Lionel Messi despidiéndose de la afición argentina en su último juego con la Selección | AP