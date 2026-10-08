México mantiene la mira en el Mundial de Clubes; busca abrir la ventana para 2029 o 2033

El país busca ser sede para otro evento deportivo a nivel de la Copa Mundial 2026

¿Y si México vuelve a levantar la mano para recibir otro gran torneo internacional? La experiencia que dejó el Mundial de 2026 mantiene abierta la puerta para que el país busque albergar una nueva competencia de talla internacional en los próximos años.

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RÉCORD pudo saber que la Federación Mexicana de Futbol mantiene firme su intención de competir por la sede del Mundial de Clubes, con dos posibilidades sobre la mesa: 2029 o 2033.

La intención es que México pueda ser considerado para albergar el torneo en alguna de esas ediciones y, para ello, se mantendrá la búsqueda de las condiciones necesarias para ser candidatos.

Partido de México contra Corea del Sur el Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara | IMAGO 7

La organización del Mundial de 2026 ha dejado cifras positivas y un importante movimiento alrededor del futbol, escenario que la Federación busca aprovechar para mantener a México como una opción para futuros eventos de gran magnitud.

La experiencia de ser sede en la Copa del Mundo también representó un escaparate para demostrar la capacidad de organización del país, algo que podría ser utilizado como argumento en la carrera por recibir nuevamente una competencia internacional.

El Estadio Azteca en la inauguración del Mundial | MEXSPORT

Dentro de la Federación Mexicana de continúa levantando la mano y no descarta pelear por el Mundial de Clubes de 2029 o, en su defecto, por la edición de 2033.