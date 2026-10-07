​Una cosa es que comience una nueva época con Rafael Márquez al mando y otra que en los cuatro juegos de Selección Nacional se arrastre el retroceso futbolístico que vimos en el Mundial pasado en México, donde, si bien el Tri no alcanzó el objetivo, tuvo momentos futbolísticos muy interesantes.

​Decía ayer ‘Rafa’ que no es lo mismo un juego amistoso que uno mundialista y en la declaración puede tener razón, pero yo preguntaría si esto mismo se puede aplicar a selecciones como España, Francia, Inglaterra, Brasil y Argentina, obligadas siempre a obtener buenos resultados.

​Márquez es autocrítico y no va a revelar las deficiencias de varios jugadores que no están a la altura del representativo mexicano, pero entiende que con muchos de los que convocó difícilmente sorteará la siguiente fase de la Nations League.

​Chile no jugó el Mundial y se vio mejor

​La selección de Chile no participó en la Copa del Mundo y se vio incluso mejor que México. Aquí el tema de la posesión de balón no cabe. Los andinos fueron contundentes y en varias ocasiones ganaron las espaldas de los defensas mexicanos. Ocho chilenos juegan fuera de su país, lo que denota otro tipo de nivel.

Jugadores de la Selección Mexicana en la derrota ante Chile | MEXSPORT

Chile, sin grandes nombres, dejó en claro que, si bien pesa no ir al Mundial, trabaja para una renovación de cara al Mundial 2030. Ahora bien, dígame usted, ¿Qué piensa de la ‘renovación’ mexicana? ¿Verdad que ahí sí no podemos dar una opinión clara y esperanzadora del equipo mexicano? A Rafael Márquez, sin duda, le está pesando no tener experiencia como entrenador. ¿Alguien se acuerda de su asesor Juan Manuel Lillo? Ni lo vimos ni reacción hubo.

​El apoyo a su gremio

​Está clara la postura de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) en el sentido de que debe haber cierta conciliación para que sea lo mejor para el futbol; sin embargo, resulta lamentable el silencio de jugadores de Primera División que no se han expresado de forma solidaria con sus compañeros.

Sé de un futbolista que milita en un club de provincia que ha estado de la mano de la lucha, pero me pidieron casi de rodillas que no diera el nombre por temor a represalias del equipo en el que juega.

Plantilla de México calentando antes de enfrentar a Chile | MEXSPORT

Está claro que si en la Liga MX los futbolistas no alzan la voz es por miedo a represalias, lo cual hace más difícil la lucha de quienes mantienen una postura firme sobre la equidad y garantías que deben permear en el balompié mexicano.

​Revelan joya mexicana; no es Mora ni Sandoval

​El nombre de Santiago Cisneros quizá no retumbe en el balompié nacional, pero el hecho de que se ubique en el Next Generation entre los 60 futbolistas con un futuro más prometedor, en el ejercicio de The Guardian, demuestra que en México el talento sobra.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

​El problema es que, de acuerdo con los conocedores, no se les da el seguimiento suficiente en los clubes, pues es ahí donde muchas carreras quedan truncas. Hay que recordar que en este listado apareció el año pasado Gilberto Mora, quien hoy es toda una realidad.