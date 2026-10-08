¿En qué lugar quedó México en el ranking de la FIFA tras no ganar su últimos partidos?

El Tri acumula cinco juegos sin ganar pero se mantiene fuerte a nivel mundial

La Selección Mexicana atraviesa un momento complicado, el cambio de entrenador parece haber venido para mal y, en la era con Rafael Márquez al mando, el equipo aún no ha logrado conocer la victoria. Pese al mal paso, el combinado nacional logró conservar el décimo lugar en la más reciente actualización del ranking oficial de la FIFA.

EL Tri jugó sus primeros partidos desde aquella derrota ante Inglaterra en esta Fecha FIFA. En Tri tuvo un par de retos complicados al medirse ante tres equipos sudamericanos y a su máximo rival en Estados Unidos. Al final terminó con dos empates y dos derrotas, siendo las igualadas ante Colombia y Perú que le ayudaron a retener la posición en el ranking.

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¿Cuántos puntos suma México?

El conjunto dirigido por México cerró la reciente ventana internacional con una disminución de 7.56 puntos en su registro dentro de la clasificación mundial. Sin embargo, las unidades acumuladas previamente permitieron al equipo nacional mantenerse dentro de los diez primeros lugares.

México ahora cuenta con un total de 1738.48 puntos, cifra que le permite conservar el décimo puesto del ranking FIFA. No obstante, la diferencia respecto a sus perseguidores se redujo considerablemente después de los últimos resultados.

Colombia aparece como el rival más cercano a la Selección Mexicana en la clasificación, pues se encuentra apenas tres puntos por debajo. Por su parte, Suiza también le pisa los talones al Tricolor al sólo estar a 13 unidades de distancia.

El Tri sigue siendo el mejor equipo de toda la Concacaf al estar 6 puestos por arriba de Estados Unidos, equipo que pese a los grandes resultados en esta Fecha FIFA, no cambió de puesto. Canadá escaló tres puestos a llegar al 27mo puesto, mientras que Panamá, Costa Rica y Honduras cayeron al 46, 54 y 67, respectivamente.

La Selección Mexicana, previo al duelo contra Colombia, en Baltimore. l MEXSPORT

España mantiene el liderato

Como era de esperarse, España mantiene la primera posición al no sólo ser el campeón del Mundo, sino que al ya hilar 41 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Además se llevó cuatro triunfos en los cuatro partidos que disputó en esta Fecha.

El combinado español alcanzó los 2011.57, mientras que, Argentina, Francia e Inglaterra, quienes también han sido dos de los mejores equipos del mundo en los últimos meses, le siguen los pasos como los únicos equipos con más de 1900 puntos.

Finalmente, el Top 5 lo completa Portugal quien, pese a todo el drama con la salida de Cristiano Ronaldo, hilaron triunfo importantes para pasar del séptimo al quinto lugar, desplazando a Brasil y Marruecos en la clasificación.

Portugal celebra gol ante Noruega en la Nations League | AP

El raking actual

España, vigente campeón del mundo, se mantiene en la cima de la clasificación y ya tiene 2011.57 puntos. Estos son los 10 primeros lugares del Ranking FIFA.

España Argentina Francia Inglaterra Portugal Brasil Marruecos Bélgica Países Bajos México