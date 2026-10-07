El portero del Tricolor regreso a territorio mexicano para reintegrarse al trabajo de Chivas

Luego de su participación con la Selección Mexicana, el guardameta de Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, habló sobre el error que cometió durante el duelo ante Estados Unidos y aseguró que no le da mayor importancia, al considerar que la situación ha generado un escándalo mayor al que realmente representa.

El arquero rojiblanco señaló que los errores forman parte de la profesión y destacó el respaldo que recibió por parte del cuerpo técnico del Tricolor.

“Al final de cuentas, tranquilo. Es parte de una profesión y de la vida misma. Yo creo que se ha hecho mucho escándalo y más de lo que es. A todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y simplemente quedarme con eso. Un respaldo y es algo que se aprecia de tu director técnico”, reconoció.

Raúl 'Tala' Rangel, portero mexicano, en el duelo ante Estados Unidos | IMAGO7

Ahora, Rangel volverá a concentrarse con Chivas de cara a los próximos compromisos del Guadalajara, donde uno de los principales objetivos será mantener el buen paso que lleva el equipo en el torneo.

Por su parte, el juvenil Santiago Sandoval habló sobre lo que significó disputar sus primeros minutos con la Selección Mexicana y destacó la importancia de esta experiencia en su carrera.

“Es un sueño hecho realidad por lo que trabajas. Es algo especial, es otro nivel y compartes cancha con la gente que veías en tele.Es trabajo y a lo que vamos, no hay mucho tiempo, solo es jugar y darle”, reveló.

Santiago Sandoval buscando el gol del empate ante Estados Unidos | MEXSPORT

Sandoval también ya piensa en su regreso a Chivas y en el Clásico Tapatío, duelo que consideró especial y en el que dejó claro que el objetivo del Guadalajara será quedarse con los tres puntos.

“Va a ser especial, es importante y los clásicos se ganan y concentrados con Chivas. Vamos bien, estamos arriba en la tabla y querer sacar el resultado”, concluyó.