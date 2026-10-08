Lo dijo el Gober de Jalisco en el anuncio del nuevo estadio del Atlas: “Y vamos por el Mundial de 2038”, algo improbable, pero no imposible. Con la construcción de la casa tapatía, Guadalajara se convertirá en la primera ciudad en México con dos estadios con certificación actual de FIFA para hospedar un Mundial, algo que ni la CDMX ni Monterrey han podido a pesar de los deseos de Cruz Azul y Tigres.

Ahora, Pablo Lemus adelantó que con la casa rojinegra van por Mundial de Clubes, Femenil y… Mayor. Está difícil, pero no es inverosímil. Y es que hay que recordar que con la rotación continental de las Copas del Mundo le toca a Europa y África en 2030 con España, Portugal y Marruecos, y hasta Sudamérica con la inauguración en Argentina, Uruguay y Paraguay, y en 2034 se salda Asia con Arabia Saudita. Así que toca Norteamérica de nuevo. ¿Locura? Sí. ¿Imposible? No. Veamos.

ATLAS NO PARA CON EL ESTADIO

Pues Grupo PRODI seguirá tirando la casa por la ventana. José Miguel Bejos ya explicó lo que implica la edificación del estadio en la Universidad de Guadalajara, con inversión aproximada de 250 millones de dólares y van por más. Me enteré que el plan es construir también un Centro de Alto Rendimiento de altísima categoría y mejores instalaciones para mantener la esencia trascendental del Atlas en nuestro balompié: formar más y mejores futbolistas. Atentos porque no paran.

MALTRATO ARGENTINO EN EL AD10S

Y ya por no dejar, me enteré de que en la despedida de Messi, en la que el Chiqui Tapatía y compañía le buscaron sacar jugo a todo lo que se podía, vendiendo todo lo que se dejó, a los que les prohibieron todo fue precisamente al rival argentino, a los de Benin. Pues no sólo no les dieron un bono por la entrada en el Monumental, sino que les prohibieron que se acercaran al ‘10’ a pedirle la playera, incluso a cualquier jugador albiceleste, menos a tomarse fotos tras el juego, sino que les dijeron que no podían estar en el pasillo argentino y que tenían que irse a su vestidor en cuanto acabara el juego. Eso sí, hubo los que rompieron el protocolo y buscaron el recuerdo, pero fueron despreciados y tuvieron que quedarse con las ganas.

AMÉRICA PROYECTA A SUS LEYENDAS

Hablando de leyendas, pues me contaron que viene ya una seguidilla de partidos de históricos del Club América contra otros internacionales que empieza en El Cuauhtémoc de Puebla este 15 de noviembre, con los primeros nombres que me filtraron: El Matador Hernández, Sambueza, Adolfo Ríos y El Piojo López, que enfrentarán a figuras del Atlético de Madrid, que ya tienen confirmados a David Villa, Falcao, Godín y Maxi Rodríguez. ¿Nada mal, no? Se va a poner bueno.

DOÑA TELE LA ROMPIÓ CON RATING EN USA

Después de que TV Azteca recuperó el dominio del rating ante Televisa en el partido de la Selección de México ante Estados Unidos, me contaron que en el país del Norte, la transmisión de Telemundo logró números destacados.

Y es que había mucha expectativa de cómo le iba a ir a la transmisión tras la salida de Andrés Cantor de la televisora hispanoparlante, pero se la volaron, hubo previa de dos horas con Luis Omar Tapia, Miguel Gurwitz, Omar Zerón y Diego Balado, que tuvo tremendas cifras.