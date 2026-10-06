Hay que revisar también lo que ocurrió en Tamaulipas con Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo, que, además de armarse la campal, hubo amenazas que deben ser tratadas con mucho cuidado desde Doña Fede

Pasó en la talacha y casi pasa en la Expansión. Después de ver cómo casi linchan a César Ramos en Morelos, hay que revisar también lo que ocurrió en Tamaulipas con Correcaminos y Cruz Azul Hidalgo, que, además de armarse la campal, hubo amenazas que deben ser tratadas con mucho cuidado desde Doña Fede.

La Máquina alcanzó a empatar en la visita a Correcaminos a pesar de tener dos expulsados y vino el festejo del técnico Esteban Landazábal, que fue efusivo con sus jugadores en la cancha, algo que no soportaron los locales. El entrenador vio tarjeta roja y estará suspendido, pero vinieron golpes de jugadores tamaulipecos por la celebración celeste.

Entre el pleito, El Místico Pereyra, estratega del club de Ciudad Victoria, golpeó a Víctor Taboada, un futbolista cementero de 23 años, y después se le fueron encima en pleno campo, una reacción desproporcionada y que, si hubiera pasado en Liga MX, lo suspenderían al menos un año, pero como es en la División donde no hay VAR y que es como tierra sin ley, no pasará nada.

Peligrosas amenazas en Expansión

Lo peor no fue la bronca, sino lo que vino después. Con los ánimos candentes, gente del staff de Correcaminos le lanzó amenazas a los jugadores de Cruz Azul: "Cuidado, eh, que estamos en Tamaulipas y acá pasan cosas", recibieron de miembros del equipo local.

"Mira, se van a ir por vía terrestre, para reportar, ya sabemos en qué vehículo", escucharon elementos del equipo celeste que lo reportaron a los encargados de La Máquina en la visita.

Para como anda la situación en el país, este tipo de amenazas no deberían ser tomadas a la ligera, pero como las plazas de la Expansión son tierra de nadie, Doña Fede no hará nada y los brotes de violencia seguirán cada vez más cerca de convertirse en trágicos. Y todo por un partido de futbol.

Sin anunciar estadio, hay bronca

Pues mañana anunciará Grupo Prodi el proyecto del nuevo estadio del Atlas y ya tiene a grupos de quejosos por la construcción. Resulta que en Guanatos ya salieron al menos seis asociaciones de vecinos que se oponen a la construcción del inmueble en terrenos de la Universidad de Guadalajara, porque provocarán "colapso vial", ante el exceso de eventos de espectáculos y deportivos de la zona. Veamos cómo se pone la presentación, ya conociendo los detalles reales.

¿Y la cancha del Jalisco?

Para seguir con temas de la Perla Tapatía, comentarte que ya se acabaron los boletos para el Clásico de Guadalajara de este sábado en el Estadio Jalisco; será un pachangón. Eso sí, la duda es cómo estará la cancha, pues después de que la cambiaron, llegaron los conciertos de Julión Álvarez y la dañaron. Hoy ya no se ve tan maltratada y me aseguran mis orejas jaliscienses que para el partido entre Zorros y Chivas llegará en "buenas condiciones, no perfectas, pero se podrá jugar". Uf, veamos si le meten magia.

Qué refuerzo del Potro

Entre los ajustes estructurales que hace el Atlante para volver a ser un sólido equipo en Liga MX, me contaron que están por cerrar un tremendo fichaje para la parte directiva, pues resulta que, aunque la deportiva la tienen bien afinada, hacía falta en la comercial y en estos días harán oficial a un nuevo integrante.

Resulta que llega al club azulgrana un personaje reconocido en el medio, que estuvo en América y ha chambeado con Televisa por más de tres décadas: ni más ni menos que Michel Bauer, reciente Host City Manager de CDMX en el Mundial 2026 y expresidente de las Águilas, un directivo que sabe de todas, todas en cuestión comercial del negocio deportivo y que está por cerrar su incorporación al Potro de Hierro. ¡Éxito!

Otro directivo se va en el Norte

Se hizo mucho revuelo en la Sultana del Norte porque se va un directivo de Tigres, es Javier Tafich, quien avisó hace semanas que dejará de ser director comercial del conjunto felino, aunque ya sabes que a la regioprensa le encanta exagerar y se hizo mucho ruido. Me cuentan que es una salida de lo más amigable, bien planchada, que el personaje sigue incluso en juntas y pasando la estafeta antes de emprender un nuevo proyecto.