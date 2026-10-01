Pues al fin se animó Mikel Arriola a quitarle peso a Ivar Sisniega en Doña Fede, al colocar al hijo del representante Enrique Nieto como cabeza, aunque ya venía trabajando como tal desde hace varios meses, pero el pentatleta se había resistido. Hasta ahora.

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Sisniega ya no está con la Selección, ya no viaja ni está en los eventos, se dijo que estaba de vacaciones. Eso sí, fue parte aún de la confección de la reestructura de la pirámide del futbol mexicano, pero me cuentan que ahora ni a las oficinas de Toluca va.

El Pentatleta llegó a Doña Fede a invitación de La Bomba Rodríguez, cuando creó el puesto de Alto Comisionado, cuando estaba centrado en traer al fondo de inversión a nuestro futbol, dejó a Mikel en la Liga MX y se trajo a un operador de toda su confianza como Sisniega par la FMF, que en realidad era para ser cabeza de Selecciones.

Tras la renuncia de La Bomba, Sisniega, como otros directores de área que trajo Rodríguez, decidieron quedarse, cómo para qué irse de tan buen puesto. Mikel decidió tratar de aprovechar sus habilidades, pero la realidad es que el Penta no sumó como esperaban y por eso, hoy al fin deciden que más ayuda el que no estorba. Hoy anunciarán cómo queda oficialmente el armado.

AL FIN CRUZ AZUL LA LIBRÓ

Es increíble, pero mi Franky, apenas Cruz Azul se sacudió ahora sí por completo todos los problemas que derivaban de la administración de Billy Álvarez.

Resulta que ayer ya se puso fin al último pleito legal que mantenían socios del ex dictador celeste, pues la Suprema Corte de Justicia negó el amparo al bufete de Ángel Junquera, quien era representante legal de Billy, y que reclamaba más de mil 584 millones de pesos, además de que ahora debe devolver 647 millones que le había pagado la Cooperativa. Fue decisión unánime al interior de la SCJN.

Y con esto, Cruz Azul al fin le pone punto final a la era de Billy, luego de la sentencia al ex dirigente, de su partida, de recuperar la planta secuestrada y ahora de ganarle a sus abogados el último reclamo que quería sacar su tajada de la Cooperativa.

ESTADIO DEL ATLAS: MÁS RÁPIDO Y BARATO

Eso sí, en La Noria debe estar haciendo coraje porque el Atlas ya les ganó con el proyecto de su estadio, y también allá en San Nico, porque Tigres está promete y promete y nomás nada de nuevo Volcán. Encima, Grupo Prodi no sólo lo hará antes sino más barato.

El proyecto de Cruz Azul ya tenía diseño y presupuesto, sólo le falta el terreno; la Cooperativa tiene prevista una inversión de casi 450 millones de dólares. El plan de Tigres, el que el Gober de Nuevo León viene prometiendo desde que llegó a la silla hace cinco años, proyecta más de 500 millones para su edificación.

Pues me cuentan que los de Grupo Prodi está visualizando una inversión de casi 220 millones de dólares para crear la nueva casa del Atlas. Antes y más barato. Pues sí los rebasaron por la derecha.

DOÑA TELE PIERDE EL PISO… LITERAL

Y ya de cierre, otra de Fox Sports México, aunque se enoje mi Pollo Ortiz. Pues resulta que siguen sin pagar y siguen corriendo gente y ahora, hasta perdieron el piso. Literal. Llegó el fin de mes y no se cumplió la promesa de los pagos aquellos de los bonos mundialistas y volvió la misma solución ante las quejas: correr a más colegas. Una verdadera pena.