El América renació como Henry. Es un capitán que pone el ejemplo con palabras y acciones, nunca se da por vencido y eso lo hace líder idóneo de un equipo al que la afición le exige ser campeón cada jornada. El delantero que muchos americanistas funaron, que aniquilaron por ‘estar viejo’, tiene mucho por enseñarles aún.

El triplete que facturó anoche ante Necaxa y catapultó a las Águilas a la cima junto a Toluca, igualados en puntos y diferencia de goles, fue sorpresivo para muchos, pero no para La Bomba, que se tiene una fe ciega, como pocos futbolistas mexicanos de la actualidad. Henry, eres un ejemplo para todos y aún tenemos por aprenderte.

Con estas actuaciones queda una pregunta en el Nido: su contrato acaba en diciembre y el plan era que se marchara para liberar el alto sueldo, pero con la pólvora que está demostrando, ¿no te plantearías renovarlo un año más? Ahí la dejo botando.

El Turco no dijo mentiras de Katia

No fue sutil, sino directo, y eso le duele a lo que buscan maquillar la realidad, o a los que les gusta ver arder las redes con el debate sólo por debatir. Criticó la labor de Katia Itzel en el duelazo entre Cruz Azul y Toluca con justo argumento, incluso una colega le preguntó si era por un tema de género, a lo que respondió claro como Mohamed sabe: “no, es una cuestión de capacidad”.

La árbitra mexicana habrá sido mundialista, pero es no le entrega por arte de magia esa capacidad que requiere un central para un partido entre los últimos dos campeones de Liga MX, que disputan la parte alta. Le quedó grande a Katia Itzel y a los genios de la Comisión que la designaron.

Ditta se debió ir, como Alexis

Es claro que el central de Cruz Azul se equivocó en la forma de reclamar al árbitro auxiliar, eso amerita expulsión y suspensión de más de un juego. Pero lo perdonó Katia y su equipo. Lo mismo con Alexis Vega, de entrada artera sobre Paradela. Igual lo de Piovi, por enumerar los errores más graves. La silbante no se equivocó contra Toluca, sino que falló parejo y de forma grotesca.

¿No que estaba fácil, Chivas?

Ya de salida, vaya tapón de boca le metió el Querétaro a los críticos antiamericanistas que acusaron que las Águilas enfrentaron a los rivales fáciles en la primera mitad del Apertura, y ahora que le tocó a Chivas ir ante Gallos Blancos, quedaron mudos.