Banderín de tiro de esquina con el escudo de Atlas en el Estadio Jalisco | MEXSPORT

Al frente de Atlas, Grupo Prodi hizo en dos meses lo que no han podido en muchos años Cruz Azul y Tigres

Cruz Azul tiene lo que aún le falta a Tigres para su nuevo estadio: presupuesto aprobado, mientras Tigres, lo que aún anhela Cruz Azul: el terreno. Pero Atlas, con dos meses de Grupo Prodi al frente, ya juntó las dos cosas para la nueva casa de los Zorros en la Universidad de Guadalajara.

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Los dueños rojinegros le llegaron al precio a la universidad pública: a cambio de utilizar sus terrenos, Grupo Prodi pondrá toda la inversión (cerca de 450 millones de dólares) y será propietario de 80% del estadio, mientras el 20% restante será de la UDG por 99 años, tras lo cuál la institución se hará de la totalidad.

Ademas, la universidad tendrá 20% de las ganancias que genere el complejo, no perderán un metro de tierra y recibirá 10 millones de pesos al año por la renta de la zona.

Uno pensaría que es ventajoso, pero lo que logró la empresa de José Miguel Bejos es lo que no ha podido Cruz Azul: un terrenazo con ubicación ideal en la atiborrada Zona Metropolitana de su ciudad sede. Para conseguirlo sólo le tuvo que llegar al precio a la UDG.

¿Y LOS RECLAMOS? HAY PLAN

En el diseño, encargado a la firma Populous, se contempla el menor daño posible a vecinos en materia de vialidad y conectividad, pues tendrá acceso directo a transporte público. Eso sí, construirán un estacionamiento propio y podrá utilizar los del Auditorio y otros aledaños para llegar a capacidad de 6 mil vehículos.

SERÁ UN INMUEBLE INNOVADOR

Además de los detalles que ya te adelantamos en RÉCORD, el nuevo estadio del Atlas tendrá tribuna retráctil para poder variar su capacidad y albergar otro tipo de espectáculos. Para el futbol se contempla 35 mil asientos en gradas más palcos.

Y para incentivar la llegada temprana al inmueble, tendrá espacios para experiencia del aficionado, como zona de comida tradicional y hasta plaza para mariachi. Chulada.

¿ES MOMENTO DE CUESTIONAR A RAFA?

Vaya cierre de la Selección, fue de regular a malo en esta Fecha FIFA. Ante Chile ya no se puede excusar a Rafa Márquez con errores individuales, no con tantas ausencias de jugadores clave del pasado Mundial, porque el técnico no mostró capacidad para darle la vuelta ante una de las peores versiones del conjunto andino en este siglo.

Cuestionar su permanencia es prematuro, pues en noviembre llega el reto de mostrar en Nations League ante Jamaica y con todo el arsenal disponible, que puede avanzar al Final Four. Es más, si quedara eliminado tiene hasta marzo para volver a presentarse. Aunque la afición tenga ya desesperación, en FMF habrá mucha paciencia con Rafa. ¿Cuál es la prisa?

EL GANÓN DEL RATING DEL TRI

Se rompió la tendencia de la audiencia de Selección en esta larguísima fecha FIFA, no porque aparecieron nuevas plataformas que diversificaron, sino porque hubo un fenómeno en el estreno de Rafa ante Colombia, con la jornada de Liga MX en juego, que le dejó a Canal 5 la ventaja en el rating que rompió el dominio de Azteca 7 en el canal contra canal.