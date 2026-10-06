El delantero de Tijuana no es el único que ha llamado la atención entre los clubes europeos

Hasta el momento, un equipo de Italia y otro de Países Bajos le han dado seguimiento a las actuaciones del juvenil de Chivas, Santiago Sandoval, pero en ninguno de los dos casos existe una propuesta seria, por lo que esperan que el joven futbolista se consolide para entonces sí buscar su contratación en un futuro a mediano plazo.

​Las actuaciones de 'Santi' comenzaron a hacer ruido en Europa el pasado Mundial Sub 20, lo que provocó que los visores que estuvieron en México lo consideraran como un futbolista a seguir ahora con el Guadalajara, junto a su compañero en el Rebaño Sagrado, Hugo Camberos.

Se sabe que representantes de la empresa que lo gestiona, Elite Sports, ya viajaron al Viejo Continente para entablar pláticas; solo eso, sin que haya un compromiso formal entre las partes. De acuerdo con ese seguimiento, incluso creen que 'Santi' tiene el mismo potencial de Gilberto Mora, con una proyección extraordinaria, pues es una joya del balompié mexicano indiscutiblemente.

Mínimas posibilidades europeas

​Lo dijo en su momento Carlos Aviña, directivo del Mónaco, sobre la dificultad de voltear a México por la cantidad de opciones que hay en Europa para contratar futbolistas a desarrollar. No es que en México no haya calidad, pero cuando se trata de evaluar a qué jugador llevarse, la partida la ganan africanos, asiáticos y obviamente europeos, debido a que su rendimiento es mayor.

​Esta idea también me la transmitió en su momento Efraín Juárez en una conversación sobre la opción de llevar mexicanos; sin embargo, un futbol como el húngaro también es de jugadores que se forman y se los llevan ligas de mayor relevancia.

Le pregunté entonces si hoy dirigiera a Pumas se llevaría elementos de su actual equipo, Győri ETO FC, y me respondió que hay dos que son una bala y la romperían en el futbol mexicano. ¿Arrepentido de lo que hizo? Nunca; 'Efrastóteles' quería seguir evolucionando y lo logra, pues ya tiene a su escuadra en la segunda posición general.

​La burbuja que duró poco

​Lo dije y lo he sostenido todo el tiempo: la Selección Nacional cumplió en la Copa del Mundo en casa, pero no es el poderoso representativo que muchos pintaron. Había factores a favor como la gente y el recibir a los rivales en estadios propios; era obvio que el salto de calidad se tenía que dar, pero ¿qué creen? La burbuja se rompió la semana pasada cuando Estados Unidos evidenció que México está lejos de ser un equipo constante y de ostentar jugadores confiables que no bajen el nivel.

Lo de 'Tala' Rangel es tan vergonzoso que deja abierta la puerta para que alguien le pelee la titularidad. Lo de Santi Giménez, por favor, ya déjense de creer que es el goleador del futuro para el Tri. Lo venimos esperando hace años y nada más no despega. Pasó del Feyenoord a un grande como el Milan y nada. Ahora a ver en el Porto, pero de que ha decepcionado, eso ya no tiene duda.

Pimenta cumple su palabra

​Rafaela Pimenta lo prometió en una entrevista con Claro Sports y parece que lo va a cumplir. De acuerdo con David Faitelson, existe una oferta de 50 millones de dólares en la mesa de la representante de Gilberto Mora para irse a Europa.

La agente en su momento dijo que haría valer la cotización de Gilberto, porque no podía ser posible que un brasileño valiera diez veces más que un mexicano cuando la liga sudamericana y la Liga MX no tienen esa abismal diferencia. Incluso acusó a los europeos de querer hacer menos al futbolista mexicano, cuando no es así.