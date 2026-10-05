El Apunte del Director: Que Rafa aprenda y no apapachemos más a futbolistas

Sólo tres partidos amistosos y las voces que condenan a Rafa Márquez ya elevan su volumen, por insensato que parezca. Tres amistosos. La humillante derrota ante Estados Unidos desató frustraciones que sólo se canalizan al encontrar nuevos villanos. Como normalmente sucede, los futbolistas son perdonados de sus pecados.

Pero esta vez no fue el técnico, sino los jugadores mexicanos que se equivocaron de forma extraordinaria: Tala Rangel regaló dos goles, Campillo el tercero y Santi falló un par de claras. Ante el feroz cambio generacional que gesta Pochettino en Estados Unidos, fue imperdonable.

Los primeros 30 minutos dominó México, aunque no nos guste el estilo conservador de Márquez, que lo hereda de Aguirre, el Tri controló el juego hasta el error del portero de Chivas. A partir de ahí, como virus que invade el cuerpo se esparcieron descontrol y desaciertos, fiebre ante EU.

Los errores que regalaron la victoria no fueron de Márquez, sino de futbolistas que sucumbieron ante la presión de un amistoso. Aún no aprendemos que no todos los pecados del campo no los debería cargar el técnico. Pero es la fácil.

Lo castigan por las crudas verdades

Las palabras de Rafa han dolido, pero son verdades necesarias no acostumbradas en nuestro futbol: aunque quisiera jugar como el Barcelona, no hay la materia prima. Varios se rasgaron las vestiduras, qué insensatez que nuestra Selección no aspire a jugar como un equipo de élite. Qué ironía que se viniera a comprobar en un amistoso y tan pronto.

Esta vez tampoco se mordió la lengua: “Fueron errores groseros; les regalas tres goles”, reconoció, palabras poco acostumbradas en nuestro futbol y que seguramente impactarán en el grupo. Pero que de nuevo, son necesarias para reaccionar.

No todo está perdido