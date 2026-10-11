Lionel Messi escoge a Gilberto Mora como una de las estrellas a seguir en el futbol

El astro argentino escribió a las 10 proezas del balompié para un spot de Adidas

Con la salida de Lionel Messi de la Selección de Argentina el mundo busca a su nueva gran estrella, sin embargo, nadie esperó que sería el propio Leo quien elegiría a algunos nombres que pueden destacarse en la siguiente época del futbol, donde para sorpresa de propios y extraños, el mexicano Gilberto Mora protagonizó esa lista.

¿Qué dijo Messi?

Durante un comercial de Adidas, el argentino seleccionó a 10 jóvenes promesas del futbol mundial. Messi escribió su nombre en papel simulando poner una calificación de ‘10’. En el video, donde también se presentan los nuevos adidas, Mora sale al principio junto con el brasileño Giovanna Waksman.

Cualquiera puede contar una historia, pero una gran historia requiere la mano de un maestro. Algunos dudaban que él pudiera escribir oro clásico, pero con un trazo de pluma nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego, esta es una historia que apenas comienza”, se escucha en el anuncio.

La lista de adidas y Messi también trajo varias sorpresas, pues así como Mora y Waksman, otros de los nombre que destacan son el del alemán Lotta Wrede y el estadounidense Zavier Gozo, futbolistas que han llamado la atención por demostrar un talento nato con el balón en una corta edad.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina | AP

Lista de futbolistas elegidos por Messi:

Tomás Aranda.

Can Uzun.

Gilberto Mora.

Max Dowman.

Zavier Gozo.

Jesús Rodríguez.

Kees Smit.

Chloe Sarwie.

Giovanna Waksman.

Lotta Wrede.

Gilberto Mora, a unos meses de comenzar su leyenda

Es una realidad que Gil Mora pasó de ser una de las grande promesas del futbol mexicano a una realidad. Con una buena participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y actuaciones destacadas con Xolos, el juvenil de 17 años se perfila para liderar a la nueva generación del Tri.

Sin embargo, la carrera de Mora está por cambiar, esto gracias a que el próximo 14 de octubre cumplirá la mayoría de edad, por lo que podrá ser transferido a cualquier club del mundo para así comenzar su desarrollo en la élite, carrera que según Lionel Messi, promete ser más que buena.