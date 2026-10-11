El brasileño utilizó sus redes sociales para disculparse con el Real Madrid y la afición tras ver la tarjeta roja, además de compartir una imagen en la que señaló varias faltas recibidas que, desde su perspectiva, merecían una expulsión

Vinícius Jr. rompió el silencio después de su expulsión en el partido ante Villarreal y envió un mensaje a la afición del Real Madrid a través de sus redes sociales. El atacante brasileño reconoció su situación y ofreció disculpas a sus compañeros y a los seguidores merengues tras el incidente.

“La alegría sigue… Perdón a mi equipo y a la afición”, publicó el futbolista, quien decidió pronunciarse después de la polémica que protagonizó durante el encuentro.

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Vinícius Jr. señala faltas que no terminaron en tarjeta roja

Además de su mensaje de disculpa, el delantero compartió otra historia en sus redes sociales en la que recopiló distintas faltas que ha recibido a lo largo de su trayectoria con el Madrid y que, desde su perspectiva, no fueron sancionadas con tarjeta roja.

La publicación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las decisiones arbitrales en España y sobre el Real Madrid en las acciones que involucran al brasileño, quien en distintas ocasiones ha manifestado su inconformidad por las faltas que recibe durante los partidos.

Con sus publicaciones, el atacante combinó las disculpas hacia el Real Madrid y sus aficionados con un señalamiento sobre los criterios arbitrales en las jugadas en las que ha sido ‘víctima’ de infracciones.

Jugadores del Real Madrid en protesta tras expulsión de Vinícius Jr vs Villarreal | AFP

¿Podrá jugar ante el Barcelona?

No ha sido una buena temporada para el brasileño y ahora, con una expulsión por reclamar al silbante y debido a que el reglamento señala que la sanción podría ser de dos partidos al tratarse de un castigo por agresión, con lo que el atacante no estaría disponible para enfrentar al Sevilla la próxima semana y tampoco ante el Barcelona en la Jornada 10.

Inicialmente, es seguro que no podrá enfrentarse al equipo Nervión el domingo 18 de octubre en el Bernabéu, pero el comité decidirá si le impone una sanción más severa, que lo alejaría del duelo en el Camp Nou a disputarse el domingo 25 de octubre.