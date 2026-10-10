El técnico portugués protestó por el arbitraje de Díaz de Mera, en medio de la polémica por la expulsión de Vinicius y la posible sanción que podría dejarlo fuera del Clásico ante Barcelona

Las consecuencias de la polémica Real Madrid-Villarreal fueron inmediatas: en una conducta sin precedentes, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se negó a dar la rueda de prensa oficial postpartido, supuestamente para protestar así por el arbitraje de Díaz de Mera en el Bernabéu.

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La postura de Mourinho, aprobada por el propio club y en el marco de la eterna pelea de Florentino contra Tebas y LALIGA, es la primera de las polémicas que van a venir por la expulsión de Vinicius, su gol anulado y la segura sanción que va a tener el jugador brasileño por la roja. En España ya se está asegurando que Vini tendría al menos dos partidos de sanción y, por tanto, se perdería el Clásico ante el Barcelona.

La no aparición de Mourinho viene a tensar aún más la relación del Real Madrid con los árbitros y con la propia Liga, una polémica que ya empezó tras el Derbi madrileño en el que el conjunto madridista reclamó dos rojas no mostradas a jugadores del Atlético de Madrid.

El siguiente capítulo será la cuantía de la sanción a Vinicius, tras la redacción del acta por parte del árbitro. Díaz de Mera denunció en su acta el tirón de pelos de Vini, sin mediar disputa del balón, y una posterior conducta violenta contra el colegiado antes de retirarse a vestuarios. La polémica no para.

Vinícius Júnior previo a su expulsión contra Villarreal en LaLiga | AFP

José Mourinho: “No hablo porque quiero sentarme en el banquillo contra Sevilla y Barça”

Tras negarse a dar una rueda de prensa, el entrenador portugués fue claro al evitar hablar de más para esquivar una sanción de cara a un partido tan importante que es contra el Barcelona, sin querer sumar una baja más en contacto con Mbappé y una posible más con Vinicius.

No hablo porque quiero sentarme en el banquillo contra Sevilla y Barça

La frase también refleja la tensión que rodea al Real Madrid tras las decisiones arbitrales del encuentro, especialmente por la expulsión de Vinicius Jr. y las posibles consecuencias disciplinarias. Con el Sevilla y el Barcelona en el horizonte, la postura de Mourinho añade un nuevo capítulo a la controversia entre el club blanco y el arbitraje español.