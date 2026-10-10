Un gol y una roja en menos de cinco minutos: Así fue el show de Vinícius Jr contra el Villarreal

El futbolista brasileño volvió a dejar dudas con el equipo blanco en una jugada antideportiva que evitó una anotació

Mal y de malas la situación actual de Vinícius Júnior en el Real Madrid. El atacante brasileño volvió a meterse en una polémica grande, esto tras una agresión a Nathan Saliba, futbolista del Villarreal, en una acción previa a lo que pudo ser su segundo gol de la temporada.

¿Qué hizo Vinícius?

Pese a ser banca en el arranque del partido, el brasileño ingresó a los 50 minutos del complemento para ayudar en el ataque junto con Mbappé y Diomande. Vin cumplió con creces y en un contragolpe recibió el balón por parte de Álvaro Carreras para así marcar el 2-0 de la noche.

La fiesta duró poco, pues minutos después se reveló que Vini había jalado del cabello a Saliba antes de arrancar su carrera rumbo al área para rematar ese balón, por lo que no había otra acción posible más que la de echar al atacante.

Jugadores del Real Madrid en protesta tras expulsión de Vinícius Jr vs Villarreal | AFP

Mientras todo el madridismo celebraba extasiado en la esquina del campo con todo y José Mourinho, el colegiado estaba en el VAR tras un insistente reclamo del Villarreal; los jugadores del Madrid sin entender qué pasó esperaron a ver qué decisión iba a tomar. Fue en ese momento que la cara le cambió al brasileño, pues el central le mostró la roja y le anuló su gol.

Entre pitidos y abucheos, Vinícius casi se le va encima al silbante mientras le decía de todo, pero fue detenido por sus compañeros. Los reclamos en el Bernabéu cesaron una vez que vieron la agresión del jugador, quien una vez más se equivocó en un momento importante.

José Mourinho en el Real Madrid vs Sevilla | AP

Vinícius, un largo historial de indisciplina

Esta no es la primera vez que el jugador queda mal con sus compañeros y sobre todo con la afición. Si bien el futbolista ha regalado muchas alegrías al madridismo, como aquella Final de Champions en Wembley, también su historial de indisciplina es basto y lleno de mucha polémica.

Entre temas de racismo, perlas con las gradas, árbitros y rivales, el jugador suma un total de tres expulsiones oficiales; la primera de ellas fue el 21 de mayo de 2023 (contra el Valencia CF) en Mestalla; la segunda el 3 de enero de 2025, igual en Valencia. Finalmente la del 10 de octubre ante el Villarreal en la cancha del Bernabéu.