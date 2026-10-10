Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, manifestó su deseo de recuperar al capitán para la próxima Fecha FIFA

Cristiano Ronaldo podría regresar a la Selección de Portugal en noviembre, pese a la suspensión preventiva que enfrenta tras abandonar la concentración del equipo nacional.

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, aseguró que existe una voluntad conjunta de recuperar al delantero para los próximos compromisos internacionales.

El dirigente dejó claro que tanto la federación como el cuerpo técnico y los compañeros del atacante desean tenerlo de vuelta.

Espero que Ronaldo regrese durante la Fecha FIFA de noviembre

¿Por qué fue sancionado Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo llegando a un entrenamiento con Portugal | AP

La polémica comenzó el pasado 30 de septiembre, cuando el delantero abandonó la concentración portuguesa en Copenhague, antes del encuentro contra Dinamarca.

La decisión ocurrió después de que Jorge Jesus lo dejara en la banca ante Noruega y le comunicara que tampoco sería titular en el siguiente compromiso.

El Consejo de Disciplina de la federación abrió un procedimiento contra el jugador y determinó una suspensión preventiva mientras se resuelve el caso. La sanción definitiva todavía debe establecerse, por lo que su regreso en noviembre dependerá de la resolución disciplinaria.

Cristiano Ronaldo se encuentra en crisis con su selección | AP

Portugal espera recuperar a su capitán

Ronaldo, de 41 años, ya ofreció disculpas por su salida y manifestó que está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos.

El atacante también dejó abierta la puerta para continuar representando a su país, con el que es máximo goleador histórico y uno de sus principales referentes.

Portugal tiene programados dos compromisos para noviembre: recibirá a Dinamarca el día 14 y visitará a Gales el 17, en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal en el Mundial 2026 | MEXSPORT