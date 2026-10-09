¡Los 1000 están cerca! Cristiano Ronaldo vuelve a anotar con el Al Nassr y llega a 980 goles

Cristiano Ronaldo vuelve a anotar con el Al Nassr y llega a 980 goles | CAPTURA DE PANTALLA X

El astro portugués volvió a las canchas después de su novela con Jorge Jesus y Portugal y respondió con creces en el campo de juego

Cristiano Ronaldo volvió a anotar en el partido del Al Nassr contra el Al Draih al minuto 23 para poner el 2 a 0 para su equipo y seguir acercándose a la marca de los 1000 tantos en su carrera.

El portugués anotó su gol 980, lo que lo coloca a 20 anotaciones de una histórica marca para el futbol internacional.

El 'Bicho' abre el camino para su equipo

El astro portugués llegaba al encuentro después de tener uno de los problemas más fuertes de toda su carrera en la historia con la selección lusa, tras abandonar la concentración para la Nations League y tener un conflicto muy fuerte con Portugal. 'El Comandante' salía con el Al Nassr para seguir demostrando que sigue siendo vigente.

Cristiano Ronaldo fue el encargado de poner el primer gol del partido para el Al Nassr al minuto 23, donde, tras un buen centro raso, el astro portugués empujó el balón para generar toda la reacción de la gente que fue a verlo y así marcar su gol 980 en toda su carrera.

Al Nassr no se detuvo ahí, ya que consiguió marcar el 2 a 0 al minuto 35 de parte de Samú Costa y así mandar a ganar a su equipo antes del descanso por una ventaja de dos goles.