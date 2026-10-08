Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El astro portugués continúa en el ojo del huracán tras su salida de Portugal

Cristiano Ronaldo continúa dando de que hablar tras abandonar de forma súbita la concentración de la Selección de Portugal por diferencias personales con el director técnico Jorge Jesús. En medio de la conversación sobre su salida del combinado nacional, el astro lusitano protagonizó un nuevo cruce mediático al enviarle un dardo al presentador de televisión británico Simon Jordan durante la emisión del programa Football Uncensored.

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El episodio comenzó cuando Piers Morgan, periodista cercano a CR7, defendió al atacante ante la postura del estratega portugués. La intervención de Morgan no fue del agrado de Jordan , expropietario del Crystal Palace y copresentador del show, quien le recriminó en vivo: "Deja de besarle el trasero de forma servil".

Simon Jordan, expresidente del Crystal Palace l Redes

La respuesta de CR7 en vivo: “Parece una manzana”

Las declaraciones de Simon Jordan llegaron de inmediato a oídos de Cristiano Ronaldo mediante un mensaje de texto enviado por el propio Morgan. Durante la transmisión del día posterior, el periodista británico leyó al aire la irónica respuesta de 'El Comandante' dirigida a su compañero de fórmula:

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

“Ese rubio, dile que deje de usar bótox. Parece una manzana”, leyó Morgan entre risas.

Para rematar el momento, el conductor lanzó una broma en directo dirigida a Jordan, quien no se encontraba presente en el set al momento de la emisión: "Noticia de última hora en directo de Cristiano Ronaldo. Eres una manzana. Una manzana rubia de rostro sospechosamente liso".