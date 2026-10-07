El jugador portugués mostró su respeto por la trayectoria del argentino

El mensaje que todo el mundo estaba esperando ante la despedida de Lionel Messi de la Selección de Argentina finalmente llegó. Cristiano Ronaldo, quien fuese el rival de Leo durante gran parte de su carrera, se pronunció al respecto del retiro del argentino en la cancha del Estadio Monumental, reconociendo lo que hizo en todos su años.

Podría interesarte Futbol El emotivo momento que Lionel Messi compartió con sus hijos durante su despedida de la Selección Argentina

¿Qué dijo CR7?

Luego de que Messi publicó en redes sociales imágenes y un mensaje de su despedida de la Albiceleste, miles de personas que no pudieron estar en Buenos Aires le agradecieron con un mensaje, sin embargo, el que más llamó la atención fue el de Cristiano, quien dejó claro el respeto mutuo que hay de ambos y el reconocimiento de su trabajo en el equipo tres veces campeón del mundo.

Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina, un abrazo”, escribió Ronaldo en la publicación de Messi.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en campaña | @LouisVuitton

Tras el comentario, miles de personas le dieron me gusta a las palabras del Comandante, además de llenarlo de elogios por darse el tiempo de reconocer a Messi, jugador que pese a las constantes comparativas y la gran rivalidad que sostuvieron en la última década, siempre mostró un respeto gigantesco.

“Tú también eres el mejor”

“sos el mejor ejemplo a seguir”

“grande”

“i love you bro”, fueron algunos de los mensajes que recibió Ronaldo.

Messi vs Cristiano, una rivalidad para la historia

Durante más de 10 años, CR7 y la Pulga fueron los protagonistas de una de las rivalidades más grandes en la historia del balompié mundial. Desde duelos de alta intensidad en LaLiga con el Barcelona y Real Madrid, hasta premios individuales, portugués y argentino dominaron toda una época del futbol moderno, llevando a sus clubes y países a lo más alto.

Durante su carrera en busca de ser el mejor, ambos se impulsaron para mejor cada uno, logrando más de 85 títulos entre ambos. Del mismo modo, juntando lo hecho por ambos hay un recuento total de 1910 goles.