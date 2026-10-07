El entrenador de la Selección de Portugal aseguró que no hablará más del tema; él solo quiere trabajar

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal continúa. Luego de su salida de la concentración lusitana y su reaparición en redes sociales con un contundente mensaje, el entrenador portugués, Jorge Jesus, dio lo que es aparentemente su comentario final al respecto de lo sucedido, dejando en claro que lo más importante es el equipo.

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¿Qué dijo Jorge Jesus?

Una vez dejando todo en claro y dándole su importancia y lugar al capitán de la selección, el estratega dio un segundo comentario tras la publicación del futbolista del Al-Nassr. Jorge Jesus aseguro que ya leyó las palabras de Cris, pero no hablará más al respecto, pues lo que ahora le importa es trabajar en el equipo.

Jorge Jesus entrenador portugués en un juego con el Benfica | AP

Leí la declaración y ahora, como hago todos los días, voy a la sede de la Federación a trabajar, a pensar en la selección portuguesa. No tengo nada más que decir”, declaró el entrenador de Portugal.

Tras el cierre de Jesus y con al versión de los hechos relatados por Cristiano en su publicación de Instagram, todo apunta a que el futbolista tomará su sanción tal y como lo prometió con sus palabras, mientras que la decisión de volver quedará en manos del estratega, quien aparentemente ‘ya dio vuelta a la página’.

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

¿Qué pasó entre Cristiano y Jorge Jesus?

Luego de que se viera sumamente molesto al futbolista tras no ver minutos en el duelo de Portugal ante Noruega, el ‘Bicho’ abandonó a la Selección y ni siquiera se despidió de los fanáticos en el estadio, posteriormente su decisión fue contundente y decidió romper la concentración y dejar la Fecha FIFA con un par de partidos aún por jugar.

Según el propio CR7, el entrenador le había prometido cosas que al final no le cumplió, situación que fue la gota que derramó el vaso, pues en su comunicado Cristiano aseguró que no le gustó que el estratega rompiera su palabra más de una vez. No obstante, pidió disculpas a sus compañeros y a la afición lusitana, prometiendo que si ya fue todo con el equipo todo será revelado con la verdad y frente a frente.