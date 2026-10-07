Noruega lleva a Gianni Infantino ante el Comité de Ética de FIFA por tres polémicas

Gianni Infantino durante un congreso de la FIFA en 2016 | MEXSPORT

La Federación Noruega de Futbol pidió investigar tres asuntos que han generado cuestionamientos sobre la gestión de FIFA

La Federación Noruega de Futbol abrió un nuevo frente contra Gianni Infantino al presentar una denuncia ante el Comité de Ética de FIFA por posibles incumplimientos al Código de Ética del organismo.

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La NFF, presidida por Lise Klaveness, también presentó un recurso ante el Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento para revisar si los controles internos y los procesos de toma de decisiones de FIFA funcionaron correctamente.

Tres casos están bajo la lupa

Las denuncias contemplan tres asuntos: el Premio de la Paz entregado a Donald Trump, el caso de la tarjeta roja retirada a Folarin Balogun durante el Mundial 2026 y el proyecto FIFA Forward Enterprise.

Gianni Infantino en la Copa del Mundo 2026 | AP

En el caso Balogun, Noruega pide esclarecer si existió alguna intervención política que pudiera haber influido en el proceso disciplinario y determinar si se respetó la independencia de los órganos correspondientes.

La Federación Noruega también cuestiona el proyecto FIFA Forward Enterprise, iniciativa que contemplaba la entrada de inversionistas privados y que finalmente fue abandonada después de generar fuertes críticas.

Noruega exige transparencia dentro de FIFA

Respecto al Premio de la Paz, la NFF busca determinar cómo fue creado y otorgado, además de cuestionar si el proceso respetó las obligaciones de FIFA relacionadas con la neutralidad política.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | AP