Lionel Messi cerró su historia con la Selección Argentina como campeón del mundo, máximo goleador y jugador con más partidos en la historia de la Albiceleste

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina llegó a su final después de más de dos décadas, seis Mundiales y siete Copas América. El ‘10’ se despidió en el Estadio Monumental frente a Benín, después de construir un legado que quedó marcado por títulos, récords y algunas de las actuaciones más importantes en la historia del combinado albiceleste.

Messi terminó su etapa internacional con 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias, además de cuatro títulos con la Selección Mayor: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Si se incluyen sus conquistas con las categorías juveniles y olímpica, el argentino levantó seis trofeos con la camiseta nacional.

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Los títulos que Messi conquistó con Argentina

El camino de Messi con la Albiceleste no comenzó con títulos. Durante años, el delantero vivió derrotas en finales y críticas por no conseguir un campeonato con la Mayor, hasta que todo cambió en 2021.

Messi festejando ante las dos aficiones en el partido México vs Argentina de Qatar 2022 | MexSport

En el Maracaná, Argentina derrotó a Brasil para conquistar la Copa América 2021, el primer gran título de Messi con la Selección Mayor. Un año después llegó la Finalissima ante Italia y, en diciembre de 2022, el momento que había perseguido durante toda su carrera: la Copa del Mundo en Qatar.

El ciclo dorado continuó en 2024, cuando Argentina derrotó a Colombia en la final de la Copa América disputada en Estados Unidos. Ese campeonato significó el cuarto título de Messi con la Mayor y consolidó a aquella generación como una de las más exitosas de la historia argentina.

Antes de conquistar esos trofeos, Messi también había sido campeón del Mundial Sub 20 de 2005 y de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, por lo que su palmarés con las distintas categorías de Argentina alcanza seis títulos.

Argentina es el último campeón del mundo | MexSport

Los récords que deja Lionel Messi

Más allá de los títulos, Messi se marcha como el futbolista con más partidos y más goles en la historia de la Selección Argentina. También terminó como máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas, con 36 tantos.

En los Mundiales, su legado también es histórico. Messi disputó 34 partidos en seis ediciones, la mayor cantidad de encuentros jugados por cualquier futbolista en la historia del torneo. Además, se convirtió en el máximo goleador mundialista de todos los tiempos durante Qatar 2026, al superar los 16 tantos de Miroslav Klose.

El argentino también consiguió una marca que ningún otro jugador había alcanzado: fue capaz de marcar en todas las rondas eliminatorias de una misma Copa del Mundo, desde los Octavos de Final hasta la Final, durante Qatar 2022.

Después de 21 años con la Albiceleste, Messi deja una colección de títulos y récords difícil de igualar. Pero su legado va más allá de los números: el ‘10’ fue capitán de la generación que devolvió a Argentina a lo más alto del futbol mundial y convirtió su camiseta en una parte inseparable de la historia reciente de la Selección.