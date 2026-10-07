Cartel de fanático argentino de las Malvinas en la despedida de Lionel Messi | AP

La afición argentina aprovechó el momento especial para lanzar el mensaje político una vez más

“Las Malvinas son argentinas” reaparecen en un partido de la Selección Argentina. Tres meses después de la polémica en la Copa del Mundo, el cartel se hizo presente una vez más, esta vez sobre el césped del estadio Monumental durante el homenaje y despedida a Lionel Messi con la Selección Argentina.

Su aparición en el Mundial

El mensaje “Las Malvinas son argentinas” ya había cobrado protagonismo durante las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, después de la victoria de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra.

En aquel partido, aficionados argentinos consiguieron introducir en las tribunas una sábana blanca improvisada que llevaba escrita con aerosol negro la frase “Las Malvinas son argentinas”. Debido a las medidas de seguridad implementadas en el estadio, los seguidores utilizaron una botella plástica para hacer llegar el mensaje hasta el terreno de juego durante los últimos minutos del encuentro.

Giovani Lo Celso fue quien recogió el lienzo y posteriormente lo extendió sobre el césped. El mediocampista argentino estuvo acompañado por Cristian Romero y Lisandro Martínez, quienes se sumaron para mostrar la leyenda ante las cámaras y los aficionados presentes en el estadio.

Argentina presumió un cartel de las Malvinas tras vencer a Inglaterra | AP

La imagen rápidamente se convirtió en uno de los momentos relacionados con el encuentro entre Argentina e Inglaterra y tuvo repercusión internacional. El episodio, además, derivó posteriormente en una sanción económica de la FIFA para la Asociación del Futbol Argentino (AFA), debido al incumplimiento de las normativas disciplinarias establecidas por el organismo.

Aparece en la despedida de Messi

Ahora, pese a que el rival enfrente de la Albiceleste era Benín y no Inglaterra, el cartel volvió a hacerse presente y no en sólo una pancarta, sino que en varias. A lo largo de todo el partido y en varios aficionados desplegaron el mensaje político, muchos de ellos siendo captados por las cámaras.

Pancarta de las Malvinas en el homenaje de Lionel Messi | AP

De esta manera, la frase “Las Malvinas son argentinas” volvió a formar parte de una ceremonia vinculada con la Selección Argentina, después de haber sido exhibida durante el Mundial 2026 en el partido frente a Inglaterra.

Esta vez, parece que una sanción no llegará pues los jugadores de la albiceleste no se involucraron en el mensaje, sin embargo, parece que el anuncio seguirá llegando cada vez que argentina juegue.