El astro argentino se despide de la Albiceleste tras 21 años de carrera

Un final de película. Han pasado 7 mil 720 días desde aquel 17 de agosto de 2005 en el que Lionel Messi entró al terreno de juego para jugar por primera vez con la selección absoluta de Argentina. A diferencia de aquel juego en el que salió llorando tras ser expulsado, hoy, aunque también se va llorando, lo hace cómo el mejor de todos los tiempos y tras brillar con un gol y dos asistencias en la victoria de 3-0 ante Benín.

Messi hoy pone fin a su carrera internacional, despidiéndose tras 208 partidos disputados, 126 goles anotados y 70 asistencias. El astro argentino deja a su selección como el máximo anotador, el máximo asistidor, el jugador con más partidos y el futbolista que los llevó a conquistar la tercera Copa del Mundo en la historia del equipo.

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La brillante participación de Messi

Fiel a su estilo, Messi brilló en su despedida con la Albiceleste. En un juego donde Benín plantó cara y la afición no dejó de cantar para su capitán, el 10 respondió en el terreno de juego para dar dos asistencias y anotar en una nueva victoria de su nación.

No todo el partido fue perfecto para el capitán. Messi y sus compañeros batallaron para abrir el marcador, de hecho, el juego se fue 0-0 al descanso con un par de fallas del propio 10. Sin embargo, el equipo respondió tras sólo tres minutos en la segunda parte.

Lionel Messi tras una falla en el partido amistoso ante Benín | AP

Messi tuvo su primera asistencia en el juego al minuto 48 tras cobrar un tiro de esquina perfecto. En el borde del área chica apareció Nicolás Otamendi para rematar de volea y poner el 1-0. Diez minutos más tarde, Messi dio otra asistencia, esta vez para el recién ingresado Nicolás Paz quien sacó un remate digno del propio 10 para superar al portero rival y así extender la ventaja de su equipo.

El gol tardó poco en llegar. Tras un claro penal a favor de Argentina, el capitán tomó el balón y con un importante remate al ángulo puso el 3-0 firmando una actuación perfecta en lo que será recordado como uno de los momentos más especiales pero tristes en la carrera del chico de Rosario.

Este fue el 27mo partido con la Albiceleste en el que Messi logró aportar en el marcador, no sólo con un gol, sino que también con una asistencia. El astro argentino demostró una vez más el por qué, no sólo es el máximo anotador de su selección, sino que también es el máximo asistidor.

Lionel Messi celebrando gol ante Benín en su despedida con Argentina | MEXSPORT

Se despide tras una carrera increíble

Pese a que hace 10 años Lionel Messi contemplaba dejar la Selección Argentina tras perder su cuarta final consecutiva, hoy realmente pone punto final a su historia con la Albiceleste y lo hace de la mejor manera posible.

Más allá de su gran partido ante Benín, Messi se despide tras haber dado todo para su equipo, al cual comandó a tres Finales de Copa del Mundo consiguiendo un título. También logró conquistar la Copa América en dos ocasiones y se coronó en la Finalissima.