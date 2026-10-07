Lionel Messi con el rector y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires | X @UBAonline

El capitán de Argentina disputó su último partido con el equipo nacional en el amistoso ante Benín

Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), reconocimiento que le fue otorgado en el marco de los actos previos a su inminente despedida de la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste fue distinguido por la institución académica durante un acto realizado en las instalaciones del predio de la Asociación del Futbol Argentino.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, y el vicerrector, Emiliano Yacobitti, fueron los encargados de entregar a Messi la medalla y el diploma correspondientes a la distinción honorífica. De esta manera, el futbolista rosarino sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria, en una jornada marcada por los homenajes que ha recibido en Argentina antes de su último compromiso con el combinado nacional.

Tras recibir el título, Messi habló sobre el significado del reconocimiento y explicó que no esperaba recibir una distinción de este tipo por su trayectoria deportiva.

"Nunca me imaginé esto, poder tener una cosa así, algo que no tiene nada que ver, o sí, relacionado con el futbol, con todo lo que yo hice en el deporte. Es un orgullo para mí poder haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico. Así que muchas gracias", expresó el capitán argentino durante el acto.

Messi se despide de Argentina

Durante este reconocimiento, el 10 de la Albiceleste también habló sobre lo que sería su último partido con el equipo. Messi admitió nervios por afrontar este encuentro pero recalcó la importancia de juego ante Benín.

"Es un día muy especial para mí, que sé que va a ser difícil, que voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo pero bueno, a medida que se va acercando el momento del partido se va complicando un poquito más y empezarlo de esta manera con este reconocimiento lo hace mucho más especial también", señaló Messi.

Afición de Argentina con una lona dedicada para Lionel Messi | AFP

Más homenajes para el 10

Los homenajes para Lionel Messi no se limitaron al reconocimiento entregado por la Universidad de Buenos Aires. En las horas previas a su despedida de la Selección Argentina, distintas instituciones y empresas también prepararon acciones relacionadas con la trayectoria del futbolista.

Adidas, marca deportiva que patrocina a Messi, difundió una pieza audiovisual con imágenes de algunos de los momentos más representativos de su carrera. El material repasó diferentes etapas de su recorrido con la Selección Argentina y concluyó con el mensaje: 'Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar'.

Por su parte, Subterráneos de Buenos Aires anunció una ampliación en el horario de su servicio de transporte público con el objetivo de facilitar el traslado de los aficionados durante la jornada relacionada con el último partido de Messi con la camiseta argentina.

La empresa también acompañó su comunicación con un video homenaje en el que se repasaron diferentes camisetas y trofeos vinculados con la trayectoria de Messi en la Selección Argentina.

Dibujo de Lionel Messi en su despedida | AP