Todo lo que debes saber sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Jugadores de Argentina celebran a Lionel Messi luego del juego ante Egipto en el Mundial 2026 | MEXSPORT

La Albiceleste enfrentará a Benín en el Monumental, en el que será el último partido de Messi con la Selección Argentina

Gracias, GOAT. Lionel Messi disputará este martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina cuando la Albiceleste reciba a Benín en el Estadio Monumental. El encuentro está programado para las 20:00 horas y estará marcado por el homenaje al capitán que llevó al combinado sudamericano a conquistar Copas Américas y el Mundial de 2022.

El propio Lionel Scaloni reconoció que será una jornada diferente y anticipó que vivirá el encuentro desde el banco como un espectador más. El entrenador destacó lo que Messi transmite dentro del grupo y reconoció que la Selección continuará después de su salida, aunque ya no será igual.

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Argentina se prepara para decirle adiós al capitán

El decir adiós siempre es difícil, más cuando fue una figura que representó tanto para la historia del país y para muchos aficionados argentinos, por lo que este martes buscarán darle el merecido adiós a una de las mayores leyendas del futbol internacional.

Desde aficionados preparando cánticos simultáneamente, no solamente desde el Monumental de Buenos Aires, sino desde las calles de toda Argentina que se unirán en un solo ser para despedir a su capitán de la Selección.

El mismo obelisco se prepara para lo que será una fiesta sin igual para despedir a Messi, donde se vieron videos e imágenes de una gigante camiseta del 10 en el monumento.

Festejos dejan un muerto en los alrededores de Buenos Aires / @AFA

No solo los aficionados, sino el mismo cuerpo técnico de la Albiceleste se rindió ante su capitán, donde se empiezan a sentir las emociones alrededor de un momento tan histórico como este.

“Parecía que nunca iba a llegar este momento; nadie quería que llegue. Lo vamos a disfrutar mucho, va a ser una noche especial para él y para nosotros. Va a ser emotiva”, señaló Agustín Giay.

“La Selección seguirá estando, pero lógicamente sin él no va a ser lo mismo”, afirmó Scaloni, el entrenador de Argentina.

Lionel Messi, jugador de Argentina| AP

Los recuerdos que deja Messi en sus compañeros

La despedida ya comenzó a sentirse dentro del vestidor argentino. Nicolás Tagliafico recordó la primera vez que se encontró con Messi, durante su primera convocatoria en 2017. El defensor relató que se quedó prácticamente paralizado al verlo por primera vez en un ascensor durante una concentración en Australia.

Gerónimo Rulli, por su parte, recordó una de las imágenes más especiales que compartió con el capitán. Después de la final del Mundial de Qatar 2022, mientras el plantel abandonaba el Estadio Lusail, observó a Messi festejando con la Copa del Mundo en sus manos.

“Me acuerdo de mirar hacia atrás y estaba él con la Copa del Mundo festejando”, relató el arquero.

Lionel Messi, emocionado, con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Emiliano Martínez también habló de los recuerdos que conservará para siempre. El ‘Dibu’ mencionó las fotografías que tiene junto a Messi, una camiseta que el argentino le dedicó a su hijo y una imagen de la celebración de la Copa América.

“Va a costar de por vida, pero bueno, hay que adaptarse”, reconoció el guardameta.