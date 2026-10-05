El comunicador fue contundente sobre la despedida del ’10’ de la Albiceleste

La despedida de Lionel Messi, con la Selección Argentina, ante Benín ha desatado la inconformidad y uno de ellos ha sido el periodista Mariano Closs quien ha lanzado una dura crítica por tener a un rival de poca envergadura.

¿Qué dijo Mariano Closs?

Durante un programa de ESPN 12 el colega argentino fue contundente con sus palabras durante el debate en el panel mostrando su punto de vista: “Tenían que hacer Argentina vs. resto del mundo”

“Tenían que hacer Argentina vs. resto del mundo. Sabes la emoción del resto de ver a Neymar, que Kane le diga ‘gracias’, Guardiola en el banco rival, Xavi e Iniesta. No puede ser con BENÍN. Si están haciendo esto por Messi, háganlo de mejor manera”, terminó por catapultar.

Messi lanza jersey edición especial para su despedida de la Selección Argentina | x: @adidasfootball

El Último Tango de Messi

Pese a que Lionel Messi hizo oficial su retiro de la Selección Argentina, el pasado 31 de agosto, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) decidió organizarle un partido de despedida ante Benín.

Incluso ‘La Pulga’ lanzó una carta compartida en redes sociales anunciando su decisión tras su participación en la pasada Copa del Mundo en busca de abrir espacio a las nuevas generaciones.

Messi con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Los dirigidos por Lionel Scaloni , con el ’10’ como capitán, disputará el duelo ante los africanos este 6 de octubre en Buenos Aires ante Benín para culminar la serie de partidos de la Albiceleste en esta Fecha FIFA.

El nacido en Rosario fue incluido en la lista de 28 convocados para la triple fecha de amistosos; sin embargo, su participación solo se vio condicionada para el último juego tras disputarse ante Bolivia y Burkina Faso.

Con este duelo, el delantero dejará una marca de 208 partidos, 125 goles y 68 asistencias, más lo que puede generar ante Benín, con las cuales llegó a múltiples finales y logró la ansiada conquista de un Mundial.