El arquero argentino y sus compañeros organizaron un asado para Lionel Messi durante sus últimos entrenamientos con la Selección Argentina

Lionel Messi vive sus últimos momentos como jugador de la Selección Argentina y sus compañeros quisieron preparar un detalle especial para acompañarlo en esta etapa. Emiliano ‘Dibu’ Martínez y el resto del plantel organizaron un tradicional asado argentino para el capitán, en una convivencia previa a su despedida del equipo nacional.

La imagen de Messi durante uno de los últimos entrenamientos con Argentina rápidamente generó reacciones entre los aficionados, especialmente por el significado que tiene su posible adiós. Después de más de una década como referente de la Albiceleste y tras conquistar la Copa América y el Mundial, el astro argentino se encuentra ante una de las últimas etapas de su carrera internacional.

Podría interesarte Futbol Lionel Messi se integra a Argentina para preparar su último partido con la Albiceleste

‘Dibu’ Martínez prepara un asado para Messi

El detalle estuvo encabezado por Emiliano Martínez, quien junto con integrantes de la Selección Argentina preparó un asado para Messi. La reunión sirvió como una convivencia especial para el capitán antes de lo que podría ser su última aparición con la camiseta albiceleste.

El asado es una de las tradiciones más representativas de la cultura argentina y, en este caso, tuvo un significado especial al tratarse de una reunión alrededor de Messi, quien se ha convertido en una de las figuras más importantes en la historia de la selección.

Lionel Messi con Argentina | AP

La intención de sus compañeros fue despedir al ‘GOAT’ como se merece y compartir uno de los últimos momentos de convivencia antes de que el ciclo de Messi con Argentina llegue a su final. Todo esto también a tan solo unas cuantas horas de que se juegue el último partido en contra de Benín, que si bien puede ser un rival no tan fuerte en el papel, sí han declarado que les emociona ser parte de la despedida de Leo.