Lionel Messi se integra a Argentina para preparar su último partido con la Albiceleste

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El capitán tendrá dos entrenamientos antes de enfrentar a Benín en el Monumental

La cuenta regresiva para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina entró en su etapa definitiva. El astro rosarino se incorporó este domingo a la concentración de la Albiceleste en el predio de Ezeiza y realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Lionel Scaloni antes del duelo de despedida frente a Benín.

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Messi tendrá una preparación breve antes de volver al Estadio Monumental, escenario elegido para su última presentación con la camiseta argentina. El plan contempla solamente dos entrenamientos antes del encuentro del martes, por lo que el cuerpo técnico aprovechará cada sesión para definir los detalles del equipo titular.

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¿Cómo será la preparación de Messi para enfrentar a Benín?

Después de completar la práctica dominical, la Selección Argentina volverá a trabajar el lunes por la tarde. Será la última oportunidad para que Scaloni realice ajustes tácticos y determine a los futbolistas que acompañarán al número 10 desde el inicio en un encuentro marcado por su despedida.

Messi fue convocado exclusivamente para este compromiso debido a su calendario con Inter Miami. El delantero no estuvo presente en los partidos anteriores de Argentina frente a Bolivia y Burkina Faso, pero se incorporó para disputar el encuentro ante Benín y cerrar su etapa con el combinado nacional.

La concentración también permitió el regreso de varios futbolistas importantes durante el ciclo de Scaloni. Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi fueron citados especialmente para el compromiso y estarán junto al capitán durante sus últimos días como integrante de la Selección Argentina.

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Argentina prepara una cena especial antes de la despedida de Messi

El plantel tendrá además uno de sus tradicionales encuentros fuera de la cancha. Para la noche del domingo está programado un asado en el predio de Ezeiza, con Diego Iacobelli encargado de las brasas, como parte de la convivencia previa al partido que marcará el cierre de la trayectoria internacional de Messi.

Leandro Paredes también estará presente en la cena pese a no encontrarse disponible para disputar el encuentro debido a una sanción disciplinaria. El mediocampista acompañará a sus compañeros y a Messi durante una concentración que estará marcada por el significado de la despedida del capitán.

El ambiente dentro del vestidor ya reflejó lo que representa el momento para los campeones del mundo. Después de la victoria frente a Burkina Faso, Emiliano 'Dibu' Martínez resumió cómo afrontará el grupo los últimos días junto a su capitán: "Trataremos de mimarlo en lo poco que le queda".