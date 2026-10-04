Jugador de Benín jura por su madre que se quedará con la última camiseta de Messi con Argentina

Tijani Mohamed asegura que se quedará con la playera de Messi | Imago7, Captura de pantalla

El futbolista africano reveló cuál será la manera de pedirle la camiseta a Leo

Lionel Messi se retira de la Selección Argentina el próximo martes en contra de Benín, que si bien es cierto, no es un rival tan exigente, sí ha comenzado a dar buenas historias de cara al partido, como Tijani Mohamed, quien ha asegurado por su madre que será él quien se quede con la camiseta de Leo al final del duelo.

En una charla callejera con Olé, el futbolista beninés ha dejado en claro que para esta selección africana tiene este duelo catalogado como algo más que solamente un partido de futbol, pues para ellos es una de las máximas oportunidades de su carrera poder estar en el último partido internacional de 'La Pulga'.

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La última playera de Leo con su selección

Para este partido de la albiceleste en contra de los benineses, la camiseta con la que saldrán a jugar será especial, así que, cuando los micrófonos de Olé se encontraron con algunos futbolistas que salieron a pasear días antes de su encuentro, optaron por preguntar si alguien ya tiene pensado quedarse con dicha playera; fue entonces cuando Tijani Mohamed mencionó que será él pase lo que pase:

Yo me voy a quedar con la camiseta de Messi, te lo juro por mi madre. Le voy a decir ‘Messi, te quiero mucho, dame la camiseta, y ya’

Mohamed también destacó que, desde su punto de vista, la afición argentina los recibirá de buena manera, ya que no considera que este no es un partido normal, pues lo considera una fiesta total en torno a quien para él es "el mejor jugador del mundo".

Messi lanza jersey edición especial para su despedida de la Selección Argentina | x: @adidasfootball

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el último jersey de Messi con Argentina?

El jersey especial que utilizará Lionel Messi en su último partido con la Selección Argentina ya se encuentra disponible en México. La camiseta forma parte de la colección presentada por Adidas para homenajear la trayectoria de La Pulga con la Albiceleste y salió oficialmente a la venta el pasado 25 de septiembre.

En territorio mexicano, la versión para aficionado tiene un precio de mil 999 pesos, mientras que la versión de jugador alcanza los 2 mil 999 pesos. La expectativa generada por la despedida del argentino provocó una alta demanda desde las primeras horas de su lanzamiento.

Lionel Messi presenta su jersey para su último partido con Argentina | CAPTURA DE PANTALLA