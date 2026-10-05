El astro rosarino se sumó al plantel de Lionel Scaloni en lo que marcará el cierre de su histórica trayectoria con la Albiceleste

Lionel Messi arribó este domingo al predio de la AFA en Ezeiza para comenzar la última concentración de su carrera con la Selección Argentina. El capitán tras se trasladó desde Rosario para ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni a dos días del encuentro amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental, programado para este martes 6 de octubre.

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Tras ser recibido con entusiasmo por la cuenta oficial del seleccionado, el atacante realizará la primera de dos prácticas pautadas antes de su último baile internacional, donde buscará agigantar sus registros históricos de 207 partidos, 125 goles y cuatro títulos conquistados con la camiseta nacional.

El astro rosarino, quien no participó en los duelos previos del parón internacional ante Bolivia y Burkina Faso, se unió al grupo junto a referentes como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en la Copa del Mundo 2026 | AP

La jornada dominical en Ezeiza incluirá un entrenamiento vespertino y cerrará con un tradicional asado de integración en el que también estará presente Leandro Paredes (pese a estar suspendido), en un ambiente enfocado en acompañar al '10' en sus últimas horas luciendo la cinta de capitán.

Scaloni ante el adiós

La expectativa por el encuentro de despedida ha desbordado la demanda de boletaje en Buenos Aires, hecho que el propio estratega Lionel Scaloni reconoció al admitir la dificultad que representará para el futbol argentino encarar una nueva era sin su máximo referente.

Lionel Messi y Emiliano 'Dibu' Martínez en la Copa América 2024 | MEXSPORT

“Trataremos de mimarlo en lo poco que le queda”, Emiliano 'Dibu' Martínez expresó el sentir del vestuario al asegurar que el grupo buscará arropar a su capitán en el tramo final de esta etapa, tras compartir a su lado 55 compromisos y conquistar cuatro finales con la camiseta albiceleste.