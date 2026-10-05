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Steve Mounié declaró que en el pasado tuvo un problema con Leonardo Balerdi, en la Ligue 1

En la antesala del choque amistoso de este martes entre la Selección Argentina y Benín, que marcará la despedida internacional de Lionel Messi, el capitán del conjunto africano, Steve Mounié, calentó los ánimos con fuertes declaraciones hacia el estilo de juego del equipo albiceleste y de los combinados sudamericanos en general.

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El delantero rememoró su historial personal frente a Leonardo Balerdi durante un duelo de la Ligue 1 en 2024 entre Brest y Olympique de Marsella, donde terminó expulsado tras un altercado con el zaguero argentino.

"Balerdi es un futbolista con mucha malicia", afirmó Mounié en diálogo con el diario Olé. "En aquella ocasión me tomó del brazo y me sacudió; yo reaccioné empujándolo en el pecho y él se tiró al suelo a llorar. Es muy inteligente para esas cosas", explicó sobre una de las pocas tarjetas rojas de su trayectoria.

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Steve Mounié critica el estilo de Argentina

Lejos de limitar su reclamo a un episodio aislado, el atacante beninés extendió sus cuestionamientos a todo el plantel que dirige Lionel Scaloni y a los equipos de la región.

"Todo el seleccionado argentino comparte esa forma de competir. Es el sello de los conjuntos sudamericanos: les gusta desestabilizarte mentalmente y jugar sucio. Lo demostraron en la Copa del Mundo y también se vio con Paraguay frente a Francia", aseguró Mounié.

El referente de Benín advirtió que uno de los principales retos para su equipo será mantener la concentración ante lo que considera constantes intentos por provocar al rival. "Intentan meterse en tu cabeza, te hablan, te buscan todo el tiempo. Si no mantienes la fortaleza mental, caes en la trampa y terminas amonestado o expulsado. Es un aspecto clave que debemos controlar", explicó.

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El antecedente de Mounié con Leonardo Balerdi

Mounié también recordó que sus diferencias con Balerdi no se limitaron al episodio que terminó con su expulsión y aseguró que anteriormente había tenido otro encontronazo con el defensa argentino.

"En un cruce anterior me sujetó del pecho y el amonestado fui yo. Es un jugador con malas intenciones. Si me lo cruzo en la cancha, le pediré que no intente esas artimañas con los jóvenes de nuestro plantel", señaló.