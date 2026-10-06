Hinchas de Argentina en las calles de Buenos Aires | AP

Los argentinos ya acaparan las calles previo al duelo ante Benín en el Monumental

Llegó el día de la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina; los aficionados han orquestado una fiesta total en las calles de Buenos Aires, previo al duelo ante Benín en el Monumental, que pocas veces se ha visto.

Aficionados provocan la fiesta

Desde horas previas los seguidores han llenado las calles entre el tumulto y la algarabía desatando cantos dirigidos para la estrella sudamericana, incluso previamente tuvieron que desplegarse un operativo de seguridad.

Entre las restricciones vehiculares; Avenida Figueroa Alcorta tuvo un corte parcial. Por otro lado, Avenida Udaondo, Campos salles y Ricchieri, Ingresos desde Cantilo al Puente Labruna y Puente Labruna ha tenido cierres.

Fanaticada de Argentina acaparan las calles de Buenos Aires | AP

Para el partido se espera que el Monumental, con capacidad para 85 mil espectadores, esté colmado de aficionados en su gran mayoría con la ’10’ que cargó por mucho tiempo el jugador entre tristezas y alegrías.

Lionel Messi disputa este día su último partido con la Selección Argentina ante Benín en el Estadio Monumental, encuentro que representará el último de los comandados por Scaloni en esta Fecha FIFA.

Messi lanza jersey edición especial para su despedida de la Selección Argentina | x: @adidasfootball

Desde el arribo de ‘La Pulga’ a tierras argentinas para su despedida, con su llegada, entrenamiento, etc, ha dejado cada momento en la historia ya que está representando sus momentos finales que quedarán registrados en la historia del futbol argentino.

Uno los instantes que acaparó la atención fue en el predio de Ezeiza, bautizado como Predio Lionel Andrés Messi, en donde se realizó el último entrenamiento junto a sus compañeros y comandados por Scaloni.

Lionel Messi tras un partido de Argenitna | AP

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