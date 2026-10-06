Luego de 21 años de historia, así fue el último entrenamiento de Lionel Messi con Argentina

Este martes Lionel Messi disputará su último partido con la albiceleste en un amistoso contra Benín

Inició la cuenta regresiva. Este martes, Lionel Messi pondrá fin a su carrera con la Argentina luego de 21 años de historia. A 24 horas del arranque del partido amistoso contra Benín, la Albiceleste y el astro argentino tuvieron su último entrenamiento juntos, arrancando con el final de esta inolvidable historia.

Podría interesarte Futbol Todo lo que debes saber sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La Albiceleste entrenó en el predio de Ezeiza, bautizado como Predio Lionel Andrés Messi, de cara a su último partido del astro argentino con el equipo. El capitán albiceleste arribó el domingo por la tarde al complejo deportivo tras pasar unos días en Rosario y este lunes realizó sus primeros y últimos trabajos vistiendo el jersey de la Albiceleste.

Messi y sus compañeros en Argentina en un entrenamiento | AP

Así fue el entrenamiento de Messi

La última práctica del delantero y capitán de Argentina arrancó este lunes arrancó alrededor de las 17:30 hora local (14:30 horas de centro de México) y, través de un video compartido en redes sociales de la Liga Profesional de Argentina, se pudieron observar algunos de los trabajos realizados por el equipo comandado por Lionel Scaloni.

El el video compartido, se pudo ver a Messi junto con todos sus compañeros realizando el famoso 'torito', así como trabajos de movilidad y un par de retos en los cuales, las risas e incluso los 'zapes' no faltaron

El entrenamiento de este lunes también contó con la presencia de Ezequiel “Pocho” Lavezzi, excompañero de Messi en la Selección, y de Cristian “Kily” González, actual entrenador del Inter Miami.

Messi en su último entrenamiento con la Selección Argentina | X @Argentina

Así será el adiós de Messi

Este martes 6 de octubre, la Selección Argentina recibirá a Benín en el que representará el último encuentro oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El compromiso en el Estadio Monumental será el escenario de una noche que quedará grabada en la memoria del futbol internacional, pues servirá como un sentido homenaje al legendario capitán que lideró al combinado nacional en la conquista de dos Copa América y el ansiado título en el Mundial de Qatar 2022.

Se espera que, el estadio con capacidad para 85 mil espectadores esté a reventar, así como todas las calles rodeando el inmueble, mientras que otros miles de aficionados se den cita al Obelisco para honrar al histórico futbolista.

Durante su etapa con el combinado nacional, el delantero dejó una marca de 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, con las cuales llegó a múltiples finales y logró conquistar cuatro títulos con la Albiceleste, incluyendo la tan ansiada tercera Copa del Mundo para el país.