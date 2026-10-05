El futbolista disputará su último partido con la Selección de Argentina este martes

El adiós está cerca. Este martes 6 de octubre, Lionel Messi jugará su último partido con la Selección de Argentina, lo que implica que el momento en el que el jugador cuelgue los botines está cada vez más próximo. Sin embargo, que se aleje de las canchas no significa que dejará por completo del futbol y prueba de ello fue la reciente compra del club español Eldense.

Apenas a principios de octubre, el conjunto de Elda confirmó la adquisición de la entidad por parte de Messi. Y aunque queda pendiente de la "preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte", por ahora es el segundo club que se vuelve propiedad del astro argentino, el quinto con el que se vincula no como jugador, sino administrativamente.

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¿De qué equipos es dueño Messi?

De momento, el argentino solo es propietario de dos clubes en España, ambos adquiridos este año. El primero fue UE Cornellà, que juega en Tercera RFEF, quinta categoría del futbol español. Messi compró en su totalidad las acciones del club en abril y aunque se desconoce el monto exacto que pagó, los medios de España hablaron de cerca de dos millones de euros.

Así fue el mensaje de Messi tras la victoria de Eldense | CAPTURA DE PANTALLA

Mientras que Eldense, adquirido a inicios de octubre, juega en la Segunda División (segunda categoría en el futbol español) y tuvo un costo aproximado de 12 millones de euros, según la prensa. En ambos casos, Messi ha mandado mensajes al plantel o realizado publicaciones para mostrar su apoyo, pero no se sabe más sobre qué tan involucrado está administrativamente.

¿Con qué otros equipos está vinculado Messi?

Además de los dos clubes españoles, otra historia que trasciende es la de Deportivo LSM en Uruguay, fundado por Luis Suárez en 2018. Siete años después de su creación, en mayo de 2025, Messi se sumó como socio estratégico al club, mismo que juega en la Primera División Amateur y en el cual, por ahora, el argentino no se involucra en toma de decisiones directivas.

Lionel Messi en entrenamiento con la Selección de Argentina | AP

Una situación similar es la de Leones de Rosario FC, equipo que actualmente juega en la Primera C, Cuarta División en el sistema de ligas de Argentina. Como tal, el equipo lo fundó su familia en 2015 y su hermano, Matías Messi, es el presidente. Además, María Sol, su hermana, es vocal suplente, y Tomás Matías, sobrino de la 'Pulga', es revisor de cuentas suplente.

Finalmente está Inter Miami, equipo en el cual no solo actualmente juega, sino que puede convertirse en un accionista en un futuro. Lo anterior de acuerdo con una cláusula de su contrato que considera la posibilidad de convertirse en copropietario del equipo de la MLS una vez que ponga fin a su etapa en el campo.