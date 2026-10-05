Yōichi Takahashi, creador de ‘Campeones: Oliver y Benji' aseguró que Lionel Messi es el jugador que más se parece a Oliver en la vida real

Yōichi Takahashi, creador del mítico manga y anime ‘Capitán Tsubasa’, conocido en México como ‘Supercampeones’ y protagonizado por Oliver Atom, reveló qué futbolistas reales considera más parecidos a sus personajes. Para el dibujante japonés, Lionel Messi es quien más se asemeja a Oliver, mientras que Pedri ocupa ese lugar entre los jugadores españoles.

Durante una charla en la San Diego Comic-Con de Málaga, Takahashi también explicó que el Mundial de Argentina 1978 fue uno de los acontecimientos que despertaron su interés por crear un manga dedicado al futbol. Así nació ‘Capitán Tsubasa’, una historia que buscaba mostrar a niños persiguiendo sus sueños a través del deporte.

Messi, el Oliver Atom de la vida real

Takahashi aseguró que, si tuviera que encontrar en el futbol real a un jugador que represente las características de Oliver Atom, ese futbolista sería Lionel Messi.

El dibujante japonés explicó que para construir la personalidad y las habilidades de Oliver se inspiró en diferentes figuras del futbol, entre ellas el brasileño Zico y Diego Armando Maradona. Sin embargo, con el paso de los años encontró en Messi al jugador que más se acerca a su protagonista.

Entre los futbolistas españoles actuales, Takahashi eligió a Pedri como el jugador que más se parece a Oliver. El mediocampista del Barcelona comparte con el personaje la capacidad para asociarse, conducir el juego y encontrar soluciones técnicas dentro del campo.

Lionel Messi festejando su gol 100 con Inter Miami, ante Cruz Azul | MEXSPORT

Zico, Maradona y Cristiano Ronaldo también inspiraron a sus personajes

La relación entre ‘Supercampeones’ y las grandes figuras del futbol mundial no se limita a Oliver Atom. Takahashi también reveló algunas de las referencias que utilizó para construir a sus personajes.

Para Oliver, el japonés tomó elementos de futbolistas como Zico, quien incluso desarrolló una parte importante de su carrera en Japón, además de inspirarse en Maradona. En el caso de Mark Lenders, reconoció que inicialmente no tuvo una referencia específica, aunque posteriormente encontró en Cristiano Ronaldo al futbolista que más se parecía al personaje.

Takahashi también explicó que algunas de las jugadas más espectaculares de la serie nacieron de otras disciplinas. La famosa ‘catapulta infernal’ de los gemelos Derrick, por ejemplo, estuvo inspirada en movimientos que observó durante un combate de lucha japonesa.

El portero Ed Warner también tomó elementos de las artes marciales, particularmente de las técnicas en las que los atletas utilizan las paredes para impulsarse. Takahashi trasladó esa idea a la portería para crear las espectaculares atajadas del personaje.