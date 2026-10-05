El último baile de Lionel Messi con Argentina ha llegado, donde más que las lágrimas, será una fiesta por toda la historia del 10 de la Albiceleste

El encuentro entre Argentina y Benín se llevará a cabo el próximo 6 de octubre de 2026 a las 17:00, hora de México. Partido que marcará el final de la carrera de Lionel Messi con la Albiceleste; encuentro que se podrá disfrutar en ViX Premium.

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El astro argentino verá su final en la Selección Albiceleste ante un Estadio Monumental repleto para agradecer y conmemorar una de las carreras más exitosas en toda la historia de Argentina.

El adiós del D10s de la Selección Argentina

Lionel Messi tendrá su despedida después de 20 años de alegrías, logros y tocar la cima del futbol con Argentina, 125 goles y 68 asistencias en 207 partidos jugados, una Copa del Mundo, dos Copas América, una Finalissima, Oro Olímpico en Beijing, Mundial Sub-20; es todo el palmarés de Messi con la Albiceleste.

Adjuntando ser el máximo goleador y asistente en la historia de Argentina, máximo goleador y asistente de Argentina en Mundiales (21 y 10), máximo goleador en las Eliminatorias Sudamericanas con un total de 36 goles y dos veces ganador del Balón de Oro del Mundial (el único en la historia).

Lionel Messi presenta su jersey para su último partido con Argentina | CAPTURA DE PANTALLA

Argentina ya empieza a hacer una fiesta para su capitán desde el Obelisco hasta todos los hogares de Buenos Aires y toda Argentina se prepara para darle un adiós al nivel de la leyenda del histórico 10 Argentino, el más grande de toda la historia.

La Selección de Argentina llega a este encuentro después de ganar y golear a Burkina Faso 7 a 0 y a Bolivia por 4 a 0; Messi solo jugaría uno de los 3 partidos de la Fecha FIFA de Argentina, siendo el Estadio Monumental, el equipo de sus amores en Argentina, su última cita con la 3 veces Campeona del Mundo.

Lionel Messi, emocionado, con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Dónde ver Argentina vs. Benín?

El encuentro entre Argentina y Benín se llevará a cabo el próximo 6 de octubre de 2026 en el Estadio Monumental a las 17:00, hora de México. Partido que marcará el final de la carrera de Lionel Messi con la Albiceleste; encuentro que se podrá disfrutar en ViX Premium.