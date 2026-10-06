“Me voy en paz”: Messi deja sus últimas palabras como jugador de la Selección Argentina

El astro argentino dice adiós en la Albiceleste tras 20 años de entrega

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina, después de 20 años defendiendo la camiseta ‘Albiceleste’, y previo al duelo ante Benín el astro argentino a dejado unas emotivas palabras en las que resalta que se va en paz después de darlo todo.

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¿Cuáles fueron las palabras de Messi?

A través de un video publicado por Adidas Football se destaca las palabras del atacante de 39 años en donde luce una serie de imágenes vividas con el representativo en sus diversas etapas como jugador.

“El momento ha llegado. Me voy en paz. Lo di todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, ha dejado desde su viva voz para toda la fanaticada.

Messi lanza jersey edición especial para su despedida de la Selección Argentina | x: @adidasfootball

La despedida con Argentina

Lionel Messi disputará este 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina cuando la Albiceleste reciba a Benín en el Estadio Monumental, encuentro que representará el último de los comandados por Scaloni en esta Fecha FIFA.

Desde la previa del encuentro se ha rodeado de nostalgia, con su llegada, entrenamiento, etc. La Albiceleste entrenó en el predio de Ezeiza, bautizado como Predio Lionel Andrés Messi, catapultando su último ensayo con los colores de Argentina.

Lionel Messi, emocionado, con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El ’10’ llegó al complejo deportivo tras pasar unos días en Rosario y luego pasó a realizar sus primeros y últimos trabajos vistiendo el jersey de la Albiceleste. En un video compartido, se pudo ver a Messi junto con todos sus compañeros realizando el famoso 'torito' con las sonrisas incluidas.

Se espera que, el Monumental con capacidad para 85 mil espectadores esté colmado de aficionados, así como todas las calles rodeando el inmueble, mientras que otros miles de aficionados se den cita al Obelisco para acompañar a la despedida.

El delantero de 39 años dejará tras jugar ante Benín su marca en 208 partidos, 125 goles y 68 asistencias (Más lo que podría acontecer ante los africanos), y cerrar su paso con múltiples finales y cuatro títulos con la Albiceleste.