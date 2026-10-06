El argentino se despide de Selección tras más de 20 años de carrera

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina termina este 6 de octubre de 2026. El delantero argentino construyó una colección de anotaciones inolvidables, es por eso que en RÉCORD te presentamos los 10 mejores.

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1. El primer aviso mundialista: Argentina vs. Serbia y Montenegro — 2006

Con solo 18 años, Messi ingresó durante el segundo tiempo del partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Alemania. Poco después encontró un espacio dentro del área y, tras una combinación ofensiva, definió con la pierna derecha para marcar el sexto gol argentino en la goleada. Más que una anotación para cerrar el partido, aquel tanto significó la presentación de Messi como goleador en una Copa del Mundo.

Messi con Argentina en 2006 | MexSport

2. Una vaselina para recordar: Argentina vs. México — Copa América 2007

En las semifinales de la Copa América de Venezuela, Messi recibió la pelota en las inmediaciones del área y encontró una solución tan sencilla como brillante. Aprovechó la posición adelantada del arquero mexicano para levantar el balón por encima de él y convertir el segundo tanto argentino. La definición mostró una de las características que acompañarían su carrera: la capacidad de detectar en segundos una oportunidad que otros jugadores difícilmente ven.

3. Tres goles ante Brasil y un zurdazo inolvidable — 2012

El amistoso disputado en Nueva Jersey tuvo a Messi como protagonista absoluto. El argentino marcó un triplete y decidió el encuentro con una acción individual que todavía permanece en la memoria de los seguidores. Después de avanzar con la pelota, encontró el espacio necesario para sacar un remate de zurda que terminó en el ángulo. El 4-3 final convirtió aquella noche en una de las actuaciones individuales más recordadas de Messi frente a Brasil.

4. El rescate en el último minuto: Argentina vs. Irán — Mundial 2014

Argentina dominó buena parte del encuentro, pero Irán consiguió mantener su arco en cero durante casi todo el partido. Cuando el empate parecía escrito, Messi tomó la pelota fuera del área y se fabricó el espacio para buscar el segundo palo. Su disparo salió con dirección perfecta y terminó dentro de la portería en el tiempo añadido. Fue un gol que no solo decidió el marcador, sino que evitó un tropiezo inesperado para la Albiceleste.

5. Una jugada individual contra Bosnia — Mundial 2014

En el debut de Argentina en Brasil, Messi volvió a mostrar su capacidad para cambiar el ritmo de una jugada en cuestión de segundos. Recibió la pelota, avanzó hacia el área y, después de superar la resistencia de los defensores, encontró el espacio para definir con su zurda. El balón terminó cerca del poste y Argentina consiguió el triunfo por 2-1. Para Messi significó reencontrarse con el gol en una Copa del Mundo después de su participación en Sudáfrica 2010.

6. El control perfecto ante Nigeria — Mundial 2018

Rusia 2018 comenzó con dificultades para Argentina, pero Messi apareció frente a Nigeria para marcar uno de los goles más técnicos de aquella edición. Éver Banega lanzó un pase largo y Messi controló el balón con precisión antes de entrar al área. Con pocos toques preparó la definición y venció al arquero nigeriano. La anotación representó el primer gol del capitán argentino en aquel Mundial y permitió recuperar momentáneamente el protagonismo dentro del grupo.

7. Un disparo que cambió la historia ante México — Mundial 2022

Argentina necesitaba ganar después de comenzar Qatar 2022 con una derrota ante Arabia Saudita. Frente a México, el partido se complicaba y los minutos avanzaban sin goles. Entonces Messi recibió fuera del área y decidió no buscar una combinación: tomó la responsabilidad y sacó un remate bajo, colocado junto al poste. El 1-0 abrió el camino para la victoria y devolvió a Argentina la confianza que necesitaba para continuar en el torneo.

8. El primer gol de Messi en una eliminatoria mundialista — Australia, 2022

Los Octavos de Final ante Australia tuvieron un significado especial para Messi. En su quinta participación mundialista, finalmente consiguió marcar su primer gol en una fase de eliminación directa. La acción nació dentro del área, donde recibió la pelota rodeado de defensores y encontró un pequeño espacio para colocarla lejos del alcance del arquero. Argentina terminó imponiéndose 2-1 y avanzó a los cuartos de final.

9. Una obra individual antes de la final — Argentina vs. Croacia, 2022

La semifinal de Qatar dejó una de las mejores acciones individuales de Messi con la camiseta argentina. Después de recibir el balón sobre el costado derecho, el capitán enfrentó a Josko Gvardiol, uno de los defensores más destacados del torneo. Messi cambió de ritmo, protegió la pelota y logró dejarlo atrás antes de asistir a Julián Álvarez para el tercer gol. Aunque la jugada terminó en asistencia y no en anotación, se convirtió en una de las imágenes más impactantes de aquella Copa del Mundo.

10. El gol de una vida: Argentina vs. Francia — final del Mundial 2022

En el partido que marcó el punto culminante de su carrera, Messi volvió a aparecer cuando más se necesitaba. Después de haber convertido de penal, volvió a marcar durante el tiempo suplementario para colocar a Argentina nuevamente arriba en el marcador. El delantero siguió la jugada, estuvo atento al rebote y empujó la pelota al fondo de la red. Francia igualaría poco después, pero Argentina terminaría ganando en los penales.