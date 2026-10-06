Argentina se rinde ante Messi; así fue el emotivo homenaje previo a su despedida | AP

El Monumental se vistió de gala para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina, con homenajes, lágrimas y la presencia de figuras que marcaron la carrera del capitán albiceleste

El Estadio Monumental se convirtió en el escenario de una noche cargada de emociones para Lionel Messi. Antes del inicio de su partido de despedida con la Selección Argentina, el inmueble se llenó de carteles, homenajes y mensajes para el capitán, mientras las lágrimas aparecieron entre aficionados, compañeros y el mismo 10 argentino.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando Messi ingresó al campo acompañado por sus hijos. Mientras el Monumental lo recibía entre aplausos, una enorme playera con el número 10 apareció sobre el terreno de juego con la palabra “Gracias”, en uno de los homenajes que preparó Argentina para su capitán.

Compañeros y leyendas acompañaron a Messi

La despedida reunió a varios de los futbolistas que compartieron momentos importantes con Messi dentro de la Selección Argentina. En las tribunas y el campo estuvieron presentes figuras como Ángel Di María, Sergio ‘Kun’ Agüero, Guido Rodríguez, Leandro Paredes y mucho más, además de otros compañeros que formaron parte de distintas etapas de su carrera con la Albiceleste.

Homenajes afuera del Estadio Monumental para Lionel Messi y su partido de despedida con Argentina | AP

También se pudo observar a Lionel Scaloni en lágrimas desde el banquillo, el entrenador de la Selección que llevó a Messi y a Argentina a conquistar algunos de los títulos más importantes de su historia, en una noche donde las emociones estuvieron presentes desde antes del silbatazo inicial.

Sin contar la emoción que estuvo alrededor de todos los aficionados en el Estadios donde se les veían lágrimas de tristeza por despedir a su máxima referencia del máximo Seleccionado Argentino.

Afición de Argentina con una lona dedicada para Lionel Messi | AFP

Messi recibió un reconocimiento especial

Como parte de los homenajes, Messi también recibió un reconocimiento antes del comienzo del partido. El capitán argentino recibió un trofeo acompañado de una carta, en un momento especial previo a la reunión de los capitanes de parte de Benín.

Entre aplausos, lágrimas y recuerdos, el Monumental se preparó para despedir a uno de los futbolistas más importantes en la historia de Argentina y del futbol. Messi vivió cada momento acompañado por su familia, sus compañeros y miles de aficionados que quisieron rendirle tributo al ‘10’.