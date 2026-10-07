Playera de River Plate con el nombre y número de Lionel Messi | X @RiverPlate

El astro argentino disputó su último partido con la Selección Argentina en un amistoso ante Benín

Pese a que hace 26 años, en el arranque de su carrera, River Plate decidió no fichar a Lionel Messi, hoy el equipo capitalino decidió lanzar un reconocimiento especial de cara a la última presentación del astro con la Selección Argentina en el Estadio Monumental. La institución de Núñez aprovechó la presencia del capitán de la Albiceleste en su cancha para distinguirlo como Socio Honorario.

El reconocimiento se realizó en el marco del amistoso entre Argentina y Benín, encuentro que marcó la despedida de Messi de la selección nacional. Antes del partido, River Plate preparó una ceremonia para reconocer la trayectoria del atacante rosarino y su vínculo con el futbol argentino.

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Como parte del homenaje, el club le entregó a Messi el carnet oficial que lo acredita como Socio Honorario, además de una placa conmemorativa y una camiseta de River Plate personalizada con su nombre y el emblemático número 10.

La entrega se realizó en el Estadio Monumental, escenario en el que Messi protagonizó numerosas actuaciones con la Selección Argentina a lo largo de su carrera. El inmueble también fue testigo de distintos partidos importantes del combinado nacional y de momentos destacados del capitán argentino.

River Plate reconoce la trayectoria de Messi con Argentina

El homenaje de River Plate se produjo después de un ciclo histórico de Lionel Messi con la Selección Argentina. Durante su etapa como capitán, el futbolista consiguió varios de los principales títulos internacionales disputados con la Albiceleste.

River Plate destacó precisamente las actuaciones que Messi protagonizó en el Monumental durante sus años con Argentina. El club recordó las diferentes ocasiones en las que el futbolista apareció en el escenario de Núñez para representar a su país y decidió reconocer su trayectoria con una distinción institucional.

Carnet de socio de River Plate de Lionel Messi | X @RiverPlate

A través de sus canales oficiales, la institución millonaria acompañó el homenaje con el mensaje "Gracias por tanto futbol", una frase utilizada para cerrar el reconocimiento al jugador argentino.

Entre los trofeos conquistados se encuentran la Copa América 2021, la Finalíssima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022, y la Copa América 2024, torneo en el que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió nuevamente el título continental.

Lionel Messi agradeciendo el homenaje en el juego amistoso ante Benín | AP

El vínculo de Messi con River Plate que comenzó hace 26 años