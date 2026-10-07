VIDEO: Argentina detiene el partido ante Benín para despedir a Messi en el minuto 10

Lionel Messi agradeciendo el homenaje en el juego amistoso ante Benín | AP

El encuentro en el Monumental se pausó para rendirle tributo al capitán argentino, mientras los aficionados recordaron su legado con la Albiceleste

El partido entre Argentina y Benín tuvo un momento especial a los 10 minutos, cuando el encuentro se detuvo para que todo el Estadio Monumental rindiera homenaje a Lionel Messi. Los aficionados comenzaron a aplaudir y cantar en honor al capitán, mientras el propio futbolista agradeció desde el terreno de juego.

El gesto formó parte de los homenajes que se han realizado en territorio argentino después de que Messi anunciara su retiro de la Selección. La Asociación del Fútbol Argentino había establecido que los partidos disputados en el país se detuvieran en el minuto 10 para dedicarle un minuto de aplausos al histórico número 10.

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El minuto 10, dedicado para siempre a Messi

El homenaje volvió a tener como protagonista al número que Messi convirtió en uno de los símbolos más importantes de la Selección Argentina. En el Monumental, los aficionados aprovecharon la pausa para reconocer al futbolista que durante más de dos décadas representó a la Albiceleste.

Messi se despidió de Argentina como el jugador con más partidos y más goles en la historia de la Selección. El ‘10’ cerró su etapa internacional con 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias.

Lionel Messi enfrentando a jugadores de Benín en un amistoso de Argentina | AP

Todos los títulos y números de Messi con Argentina

La carrera de Messi con la Albiceleste terminó con cuatro títulos mayores: la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024. Además, en categorías juveniles conquistó el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro olímpica en Beijing 2008.

En Mundiales, Messi disputó seis ediciones, acumuló 34 partidos y 21 goles, además de convertirse en el jugador con más encuentros disputados en la historia de la Copa del Mundo. También ganó el Balón de Oro del Mundial en 2014 y 2022.

En la Copa América, el argentino disputó 39 partidos en siete ediciones, marcó 14 goles y conquistó los títulos de 2021 y 2024. También disputó cinco finales del torneo: 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024.