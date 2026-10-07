Lionel Messi convirtió de penal en su último partido con la Selección Argentina y cerró su historia con la Albiceleste con un gol y dos asistencias ante Benín

El último capítulo de Lionel Messi con la Selección Argentina tuvo el final que millones de aficionados soñaban. En su partido de despedida ante Benín, el capitán asumió la responsabilidad desde el punto penal y convirtió el que será su último gol con la camiseta albiceleste.

La jugada llegó después de una falta dentro del área de Benín, que fue sancionada como penal. Messi tomó el balón, caminó hacia los once pasos y, con la tranquilidad que lo caracterizó durante más de dos décadas, sacó un disparo colocado al ángulo que dejó sin oportunidad al arquero africano.

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Messi se despide con gol y dos asistencias

El tanto fue el broche de oro para una noche en la que Messi ya había sido protagonista de los otros goles de Argentina. Primero asistió a Nicolás Otamendi para abrir el marcador al 48 y posteriormente hizo lo propio con Nico Paz al 61, quien marcó el segundo tanto del encuentro.

Con esas dos asistencias y el gol ante Benín, Messi terminó su último partido con tres participaciones directas en los goles de Argentina. Además, el ‘10’ cerró su recorrido con la Albiceleste con 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias, manteniéndose como el máximo goleador y el futbolista con más apariciones en la historia de la Selección.

Lionel Messi enfrentando a Benín en su último juego con la Selección de Argentina | X @Argentina

La emoción de sus compañeros en el último baile

Después de convertir desde los once pasos, Messi fue rodeado inmediatamente por sus compañeros. La celebración tuvo un significado especial, pues varios de los futbolistas que compartieron sus últimos años con la Selección también fueron testigos del cierre de una era.

La historia es muy curiosa: Messi fue clave por 20 años con Argentina, donde compartió tantas historias con muchos compañeros, siendo importante para ellos, al punto de crucial para la historia de muchos y de poder seguir guiando a la juventud que llevará a Argentina a las futuras glorias hasta en su último día.