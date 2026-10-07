Lionel Messi puso punto final a su historia con la Selección Argentina después de más de dos décadas y, durante su emotivo discurso en el Monumental, también se refirió a uno de los capítulos más recientes y más dolorosos de su carrera: la derrota ante España en la final del Mundial 2026.
El ‘10’ recordó que Argentina llegó a ese encuentro después de un partido muy desgastante ante Inglaterra y descartó que hubiera ocurrido algo extraño detrás de aquella derrota ante España. Messi explicó que el cansancio físico y emocional terminó siendo un factor importante para un equipo que estuvo muy cerca de conquistar nuevamente la Copa del Mundo.
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Messi recuerda la final ante España
“Estuvimos tan cerquita y no pasó nada raro, como se dice. El partido contra Inglaterra fue un partido como muchos, desgastante para nosotros, muy desgastante para nosotros”, explicó Messi durante su discurso frente a los aficionados argentinos.
La Albiceleste cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, en un partido que llegó después del intenso encuentro frente a Inglaterra. Para Messi, aquella exigencia terminó teniendo un peso importante en el desenlace de la competencia.
Para el eterno capitán argentino no pasó nada de polémica en torno a cómo Argentina llegó a esas instancias, ganándose en el campo y con buen juego el derecho de estar en la Final ante España.
El mensaje de Messi para la Selección Argentina
El capitán aprovechó sus últimas palabras como jugador de la Selección para pedir unidad dentro del equipo y alrededor de la Albiceleste.
“Como les dije en la última charla, para conseguir los objetivos grandes hay que hacer un grupo unido, porque hay gente que quiere ver mal a la selección y nosotros no tenemos que darles gusto”, señaló.