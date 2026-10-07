Messi rompe el silencio sobre lo ocurrido en el Mundial 2026 | AP

Durante su despedida de la Selección Argentina, el capitán recordó la final perdida ante España y aseguró que el desgaste del partido contra Inglaterra fue determinante para la Albiceleste

Lionel Messi puso punto final a su historia con la Selección Argentina después de más de dos décadas y, durante su emotivo discurso en el Monumental, también se refirió a uno de los capítulos más recientes y más dolorosos de su carrera: la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

El ‘10’ recordó que Argentina llegó a ese encuentro después de un partido muy desgastante ante Inglaterra y descartó que hubiera ocurrido algo extraño detrás de aquella derrota ante España. Messi explicó que el cansancio físico y emocional terminó siendo un factor importante para un equipo que estuvo muy cerca de conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

Podría interesarte Futbol Lionel Messi: de ser expulsado en su debut a irse como el más grande de Argentina

Messi recuerda la final ante España

“Estuvimos tan cerquita y no pasó nada raro, como se dice. El partido contra Inglaterra fue un partido como muchos, desgastante para nosotros, muy desgastante para nosotros”, explicó Messi durante su discurso frente a los aficionados argentinos.

La Albiceleste cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, en un partido que llegó después del intenso encuentro frente a Inglaterra. Para Messi, aquella exigencia terminó teniendo un peso importante en el desenlace de la competencia.

Para el eterno capitán argentino no pasó nada de polémica en torno a cómo Argentina llegó a esas instancias, ganándose en el campo y con buen juego el derecho de estar en la Final ante España.

Pau Cubarsí y Lionel Messi, jugadores de España y Argentina | AP

El mensaje de Messi para la Selección Argentina

El capitán aprovechó sus últimas palabras como jugador de la Selección para pedir unidad dentro del equipo y alrededor de la Albiceleste.

“Como les dije en la última charla, para conseguir los objetivos grandes hay que hacer un grupo unido, porque hay gente que quiere ver mal a la selección y nosotros no tenemos que darles gusto”, señaló.