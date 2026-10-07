Los aficionados esperaban ver el nombre de Lionel Messi en el cielo durante su homenaje, pero una publicidad de Sancor Seguros apareció primero y provocó la molestia de los presentes

El homenaje para Lionel Messi en el Monumental tenía preparado uno de sus momentos más especiales con un show de drones que mostrarían el nombre del capitán argentino, su número y mucho más como parte de la celebración por su despedida de la Selección Argentina. Sin embargo, la expectativa se convirtió rápidamente en sorpresa y molestia entre los aficionados.

Cuando los drones comenzaron a sobrevolar el inmueble, en lugar del esperado mensaje dedicado al ‘10’, apareció primero publicidad de Sancor Seguros. La reacción fue inmediata y el Monumental se llenó de abucheos ante la interrupción de uno de los momentos más emotivos de la noche.

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La publicidad apareció antes del homenaje a Messi

Los aficionados tenían la mirada puesta en el cielo mientras aguardaban uno de los homenajes preparados para el último partido de Messi con la Albiceleste. Sin embargo, los drones mostraron primero la publicidad de la aseguradora.

La situación provocó una respuesta sonora por parte de los asistentes, quienes expresaron su descontento con abucheos mientras esperaban que finalmente apareciera el homenaje dedicado al capitán argentino.

Aunque fue un momento muy breve la aparición de este, la afición no lo dejó pasar, ya que se suponía que se trataría de una fiesta para el capitán y no un acto publicitario.

Messi con la Copa del Mundo en una imagen hecha por drones durante su homenaje con la Albiceleste | AP

El Monumental esperaba el nombre del ‘10’

El momento formaba parte de una noche completamente dedicada a Messi, quien disputó ante Benín su último partido con la Selección Argentina. Desde antes del encuentro, el estadio se había preparado para despedir al máximo referente de la Albiceleste.

Una fiesta sin fin con carteles, pancartas desplegadas para Messi, lágrimas, dedicatorias de todos sus excompañeros en el Seleccionado Argentino, la despedida de Messi fue más que emotiva junto a sus seres queridos, por lo que la aparición y el descontento de la gente fue mínimo y la celebración pudo continuar.