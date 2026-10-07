Lionel Messi tuvo una despedida soñada con la Selección Argentina en casa, al participar en la victoria 3-0 sobre Benín, en un partido donde volvió a demostrar su influencia con goles y asistencias.
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Scaloni destaca el aura única de Messi
Después del encuentro, Lionel Scaloni dedicó palabras de elogio al capitán argentino y aseguró que Messi posee una característica especial que nunca había visto en otro futbolista durante su carrera.
“Esa palabra, ¿cómo se dice ahora, aura? Yo no se la vi a nadie. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie”, afirmó Scaloni.
El entrenador reconoció que haber compartido tantos años con Messi representó una experiencia extraordinaria y destacó la oportunidad de haberlo dirigido durante una de las etapas más exitosas en la historia de la Albiceleste.
“Haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca”, señaló.
Un sueño dirigir al mejor futbolista de la historia
Scaloni también recordó lo que significó para él convertirse en el entrenador de Messi, algo que años atrás parecía imposible cuando comenzó su camino dentro de los banquillos.
“Para mí fue un sueño haberlo dirigido, se lo dije adelante de todos, es un sueño que pude haber hecho realidad. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, confesó.
La despedida de Messi en territorio argentino llegó después de una noche especial ante Benín, donde el delantero volvió a dejar su sello con participación directa en el marcador y recibió el reconocimiento de una afición que lo acompañó durante su último partido como local.