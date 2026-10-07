Scaloni se rinde ante Lionel Messi tras su despedida y afirma que tiene un aura única

El técnico argentino habló sobre Leo y destacó una cualidad que, según el entrenador, lo hace diferente a cualquier otro futbolista que haya dirigido

Lionel Messi tuvo una despedida soñada con la Selección Argentina en casa, al participar en la victoria 3-0 sobre Benín, en un partido donde volvió a demostrar su influencia con goles y asistencias.

Scaloni destaca el aura única de Messi

Después del encuentro, Lionel Scaloni dedicó palabras de elogio al capitán argentino y aseguró que Messi posee una característica especial que nunca había visto en otro futbolista durante su carrera.

“Esa palabra, ¿cómo se dice ahora, aura? Yo no se la vi a nadie. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie”, afirmó Scaloni.

Messi y sus compañeros de Selección entrando a calentar previo a enfrentar a Benín | AP

El entrenador reconoció que haber compartido tantos años con Messi representó una experiencia extraordinaria y destacó la oportunidad de haberlo dirigido durante una de las etapas más exitosas en la historia de la Albiceleste.

“Haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca”, señaló.

Un sueño dirigir al mejor futbolista de la historia

Scaloni también recordó lo que significó para él convertirse en el entrenador de Messi, algo que años atrás parecía imposible cuando comenzó su camino dentro de los banquillos.

Lionel Scaloni durante un juego del reciente Mundial 2026 l AP

“Para mí fue un sueño haberlo dirigido, se lo dije adelante de todos, es un sueño que pude haber hecho realidad. En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia”, confesó.