El emotivo momento que Lionel Messi compartió con sus hijos durante su despedida de la Selección Argentina

El histórico delantero dedicó unas palabras de despedida tras la victoria ante Benín

Lionel Messi disputó su último partido con la Selección Argentina. Su despedida estuvo marcada por la emoción, los homenajes y momentos que nunca serán olvidados, tal y como lo fue el llanto de sus hijos Thiago y Mateo, quienes no pudieron contener las lágrimas mientras Messi ofrecía su mensaje final frente a los aficionados.

Pese a que el propio Leo Messi pudo contener sus lágrimas al dirigir sus últimas palabras como jugador de la selección, quienes no pudieron hacer lo mismo fueron sus hijos. Thiago, fue quien más se llevó los reflectores pues, el hijo mayor del astro argentino, no pudo contener las lágrimas y corrió hacia el terreno de juego para encontrarse con Lionel Messi. El futbolista lo recibió en el centro del campo y ambos protagonizaron un sentido abrazo, mientras Antonela Roccuzzo y sus otros dos hijos, Mateo y Ciro, se acercaban también.

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Poco después, las cámaras también captaron a Mateo. Pese a que el segundo hijo del jugador de Inter Miami fue menos emotivo que Thiago, tampoco pudo evitar contener las lágrimas. En pleno discurso del capitán, Mateo fue captado limpiándose los ojos

El mensaje de Messi

Frente a una multitud reunida en el Estadio Monumental, Lionel Messi habló sobre lo que significó representar a Argentina durante más de 20 años y reconoció las emociones que rodearon su último partido con el combinado nacional.

“Es el día más triste de mi carrera, los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de su lado. Van a venir momentos duros y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca. En la última charla les dije que para conseguir objetivos hay que hacer grupos fuertes y unidos”.

Lionel Messi durante su discurso de despedida de la Selección Mexicana | AP

“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. No queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momentos, tuvimos que luchar, pelear, dar el máximo, querer estar siempre. Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”.

Con esas palabras, Lionel Messi cerró su despedida de la Selección Argentina ante su público, acompañado por su familia y después de más de 20 años de trayectoria con la camiseta albiceleste.