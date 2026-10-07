Messi durante un espectáculo de drones como homenaje a su carrera con la Selección Argentina | AP

Medios de todo el planeta celebraron la carrera del jugador argentino y aplaudieron su adiós

Las grandes historias tienen que llegar a su final tarde o temprano. Luego de más de 20 años al servicio de la Selección de Argentina, Lionel Andrés Messi Cuccittini dijo adiós ante 85 mil personas en el Estadio Monumental, pero también ante los jos de millones de personas que desde la distancia reconocieron la trayectoria de una de las figuras más grandes en la historia del balompié.

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La noche del Monumental, el ‘último tango’

Así como Argentina hizo una fiesta completa para despedir al astro de Rosario, el mundo entero también hizo lo propio, pues medios de todo el mundo dieron un último texto dedicado al ‘10’, donde nombraron al evento como el último tango, esto por lo que representa el sonido característico del país tres veces campeón del mundo.

Medios internacionales reconocidos como La gazzetta dello sports, L’Équipe, MARCA, Globoesporte, El País, The New York Times, fueron algunos de los más destacados en reaccionar al adiós de Messi, dando por hecho que se va uno de los mejores del mundo de la historia, dejando un legado sin precedentes.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina | AP

“¡Larga vida al rey Messi!”

“El pequeño genio ya no vestirá la camiseta de la Albiceleste”

“La despedida de todos los tiempos”

“Fin de una era”, fueron algunos de los principales que le leyeron en todo el mundo durante la despedida del mejor de la historia.

Del mismo modo, todos y cada uno de los textos reflejan el sentimiento y sensaciones que vivió toda una nación, que si bien despidió como se merece a una de sus dos grandes leyendas, aunque por momentos nadie creía que eso podía ser posible, sin embargo, con un último gol y una última asistencia su despedida se hizo realidad.

Lionel Messi durante su discurso de despedida de la Selección Mexicana | AP

¿Adiós al mejor de todos los tiempos?

Si algo tiene claro el pueblo argentino es que el hombre de Rosario no solo es uno de los mejores, sino el mejor. En una época donde su rival a vencer fue Cristiano Ronaldo, con el paso del tiempo acrecentó su legado y al dejar atrás al lusitano su meta se enfocó más cerca del cielo, superar a Diego Armando Maradona.

Si bien la Pulga dijo públicamente en reiteradas ocasiones que no buscaba o pensaba en superar al Diego, la realidad es que sus acciones dentro de las canchas hablaron por sí mismas. En su camino con la Albiceleste Leo disputó 208 partidos, marcando 126 goles y dando 69 asistencias. Con las anotaciones llegaron los títulos, pues tras una dura época de resiliencia finalmente levantó: una Copa del Mundo, dos Copas América, una Finalísima y dos trofeos con la Sub-20 (Copa del Mundo y Oro Olímpico).