El director técnico español se convertirá en uno de los estrategas con más tiempo al frente del conjunto londinense

El técnico de Arsenal, Mikel Arteta, firmó un nuevo contrato que extenderá su permanencia con el campeón de Inglaterra más allá de una década. El español firmó un acuerdo que lo mantendrá en el club hasta 2030. The Times de Londres informó que Arteta ahora ganará 20 millones de libras (26,40 millones de dólares) por año.

El entrenador español, de 44 años, asumió el cargo en diciembre de 2019 y ahora será, con comodidad, el técnico con más tiempo en el puesto en la Premier League.

Podría interesarte Futbol El emotivo momento que Lionel Messi compartió con sus hijos durante su despedida de la Selección Argentina

Llevó a Arsenal al título de liga la temporada pasada, poniendo fin a la espera de 22 años del club para volver a ser campeón de Inglaterra, y también a la Final de la Champions League.

“Ya hemos construido un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más emocionante es que esto es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos”, dijo Arteta en un comunicado.

Mikel Arteta con Arsenal en un partido de la Premier League | AP

Arteta también jugó en Arsenal, donde pasó los últimos cinco años de su carrera. “Tiene un profundo entendimiento de los valores de Arsenal y los lleva en el corazón”, señalaron los copresidentes de Arsenal, Stan y Josh Kroenke.

“Él sabe lo que este club significa para todos los que están vinculados a él y está comprometido a construir sobre todo lo que hemos logrado juntos”, agregaron.

Mikel Arteta con la directiva de Arsenal tras renovar su contrato | X: @Arsenal

Arteta, de los técnicos más longevos con Arsenal

El contrato anterior de Arteta con el club debía expirar al final de esta temporada. Si cumple su nuevo acuerdo, sería el tercer técnico con más tiempo en el cargo en la historia de los Gunners, solo por detrás de Arsene Wenger y George Allison.

El escenario podría estar preparado para un período de dominio para Arsenal, con el principal rival Manchester City enfrentando sanciones —que podrían ir desde enormes multas hasta la expulsión de la Premier League— después de haber sido declarado culpable por una comisión independiente de violaciones financieras a gran escala en uno de los mayores escándalos del fútbol inglés. City ha presentado una apelación contra las conclusiones.

Al anunciar la extensión del contrato de Arteta, Arsenal dijo que el enfoque del club era “competir por grandes trofeos de una manera sostenible” y también continuar fortaleciendo el vínculo entre el club y sus aficionados.